F1 2022: trionfo di Verstappen in Francia, disastro Leclerc

Partito dalla seconda posizione, è andato a cambiare le gomme al 16° giro rientrando settimo ma due tornate dopo – in seguito all’ingresso della safety-car per via dell’incidente del rivale monegasco – si è trovato al comando non avendo bisogno di effettuare pit-stop a differenza degli altri piloti. Da quel momento in poi gli è bastato gestire la gara.

9 /10

Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

Un GP di Francia eccezionale per Carlos Sainz Jr., quinto al traguardo nonostante tutto e tutti.

Il pilota spagnolo oggi è scattato dalla penultima posizione per via della sostituzione dell’intera Power Unit e ha impiegato solo 13 tornate a entrare in zona punti. Rallentato nel pit-stop durante la safety-car dai meccanici (che oltretutto lo hanno fatto ripartire mentre stava sopraggiungendo un’altra vettura), è stato in grado di arrivare a suon di sorpassi in quinta posizione al 22° giro, in quarta al 30° giro e addirittura in zona podio alla 42° tornata dopo una gran manovra su Pérez. Mentre stava pensando a come allungare il vantaggio sul messicano a oltre cinque secondi per mantenere la posizione a fine gara in seguito alla penalità rimediata per unsafe release è stato chiamato dai box per scontarla durante la seconda sosta. Rientrato in pista nono, si è preso la quinta piazza in poco tempo centrando anche il punto bonus dovuto al giro veloce.