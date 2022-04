La Red Bull ha dominato a Imola : nel GP dell’Emilia-Romagna – quarta tappa del Mondiale F1 2022 – la scuderia austriaca non si è accontentata di centrare una doppietta (evento che non si verificava da sei anni: Malesia 2016) ma ha voluto strafare. Max Verstappen ha ottenuto il Grande Slam (pole position, giro più veloce e vittoria restando al comando per tutta la gara) impreziosito dagli otto punti bonus del successo nella sprint race di ieri e ha tagliato il traguardo davanti al compagno Sergio Pérez e a Lando Norris (McLaren).

Una corsa da dimenticare, invece, per la Ferrari: Carlos Sainz Jr. è finito nella ghiaia al via in seguito a un contatto di gara con Ricciardo mentre Charles Leclerc ha buttato all’aria un terzo posto sicuro danneggiando l’ala anteriore al 54° giro nel tentativo di andare a prendere Pérez. Per il driver monegasco solo una sesta piazza.

Mondiale F1 2022 – GP Emilia-Romagna: le pagelle