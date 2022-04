La F1 sbarca in Italia per il GP dell’Emilia-Romagna: la quarta tappa del Mondiale 2022 sul circuito di Imola sarà trasmessa in diretta in chiaro anche su TV8 (oltre che su Sky). Di seguito troverete gli orari TV.

La Ferrari sembra la favorita della corsa ma dovrà vedersela con una Red Bull velocissima ma inaffidabile e una Mercedes robusta ma poco prestazionale. Per la prima volta nella stagione assisteremo alle qualifiche sprint con due novità rilevanti rispetto allo scorso anno: i punti assegnati ai primi otto classificati (8 al primo, 7 al secondo e così via) e non più ai primi tre e la pole position assegnata a fini statistici all’autore del miglior tempo nelle qualifiche del venerdì e non più al vincitore della sprint race. F1 2022 – GP Emilia-Romagna: cosa aspettarsi Il circuito di Imola – sede del GP dell’Emilia-Romagna, quarto appuntamento del Mondiale F1 2022 – è un tracciato completo ma con poche possibilità di sorpasso. Nonostante questo negli ultimi due anni chi ha conquistato la pole position non è passato per primo sotto la bandiera a scacchi. Attenzione alla pioggia, prevista per domani, che potrebbe incidere pesantemente sulle qualifiche. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio dell’Emilia-Romagna, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

F1 2022 - Imola, il calendario e gli orari TV su Sky e TV8 Venerdì 22 aprile 2022 13:30-14:30 Prove libere 1 (diretta su Sky Sport F1) 17:00-18:00 Qualifiche (diretta su Sky Sport F1 e TV8) Sabato 23 aprile 2022 12:30-13:30 Prove libere 2 (diretta su Sky Sport F1) 16:30-17:30 Qualifiche Sprint (diretta su Sky Sport F1 e TV8) Domenica 24 aprile 2022 15:00 Gara (diretta su Sky Sport F1 e TV8)

F1 - I numeri del GP dell'Emilia-Romagna LUNGHEZZA CIRCUITO 4.909 m GIRI 63 RECORD IN PROVA Valtteri Bottas (Mercedes F1 W11) – 1’13”609 – 2020 RECORD IN GARA Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) – 1’15”484 – 2020 RECORD DISTANZA Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) – 1h28’32”430 – 2020

F1 – Il pronostico del GP dell’Emilia-Romagna 2022

1° Lewis Hamilton (Mercedes)

Imola non è ancora l’ultima chiamata per Lewis Hamilton ma quasi: la Mercedes potrebbe presentare qualche aggiornamento e la pista piace molto al sette volte campione del mondo (una vittoria, un secondo posto e una pole position nei due precedenti). La Stella non splende più come un tempo ma il pilota britannico è riuscito a limitare i danni con due piazzamenti in “top 5” nei primi tre appuntamenti stagionali. Senza dimenticare gli undici GP consecutivi a punti.

2° Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc è il favorito del GP dell’Emilia-Romagna ma a Imola non è mai salito sul podio: il suo miglior piazzamento è un quarto posto ottenuto lo scorso anno. Domenica, però, la situazione sarà diversa: la sua Ferrari va come un fulmine e gli ha permesso di ottenere due vittorie e un secondo posto nelle prime tre gare del Mondiale F1 2022.

3° Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen – l’unico pilota in grado di impensierire seriamente Leclerc e la Ferrari in questo inizio di Mondiale F1 2022 – è stato bersagliato dalla sfortuna: una vittoria in Arabia Saudita e altre due gare in fumo a causa dell’inaffidabilità della Red Bull. Il campione olandese ha vinto il GP dell’Emilia-Romagna lo scorso anno ma a Imola non è mai scattato dalla prima fila.

Dopo i due piazzamenti in “top 3” in Medio Oriente e la deludente prova dell’Australia Carlos Sainz Jr. punterà a Imola a riprendersi il secondo posto nel Mondiale F1 2022. Il pilota spagnolo lo scorso anno è arrivato quinto nel GP dell’Emilia-Romagna.