F1 2022: in Canada Verstappen la spunta su Sainz Jr.

Max Verstappen contro Carlos Sainz Jr.: un duello appassionante tra uomini più che tra macchine che ha visto il campione olandese della Red Bull prevalere sullo spagnolo della Ferrari per un solo secondo. Nel GP del Canada a Montréal – nona tappa del Mondiale F1 2022 – questi due piloti hanno dato l’anima combattendo nel finale a suon di giri veloci e tagliando il traguardo davanti a Lewis Hamilton, terzo con la Mercedes.

Credits: JIM WATSON/POOL/AFP via Getty Images Credits: Clive Mason/Getty Images Credits: Patrice Lapointe ATPImages/Getty Images Credits: Clive Mason/Getty Images Credits: JIM WATSON/AFP via Getty Images /

In una gara di sacrificio (partito penultimo in seguito dalla decisione della Rossa di smarcare una power-unit) Charles Leclerc è riuscito a limitare i danni dopo una gran rimonta che lo ha portato fino alla quinta piazza. Mondiale F1 2022 – GP Canada: le pagelle

10 /10 Max Verstappen (Red Bull) La vittoria di Max Verstappen nel GP del Canada a Montréal – il quinto successo negli ultimi sei appuntamenti del Mondiale F1 2022 – è stata più sofferta del previsto. Dopo la pole position di ieri e una grande partenza oggi, il driver olandese ha approfittato della prima Virtual Safety Car introdotta al 9° giro in seguito al ritiro del compagno Pérez per effettuare un pit-stop e rientrare terzo. Alla quindicesima tornata ha superato Alonso ed è tornato in testa quattro giri dopo con la seconda VSC. Tornato terzo al 44° giro dopo la seconda sosta ai box, ha riconquistato rapidamente la vetta grazie a un sorpasso su Hamilton e al pit-stop di Sainz Jr. durante la safety-car “vera” e non l’ha mollata più. Negli ultimi 15 giri è riuscito a tenersi dietro il rivale spagnolo realizzando una gara “quasi” perfetta: gli è mancato solo il giro veloce.

9 /10 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) A Montréal Carlos Sainz Jr. ha disputato una delle corse migliori della sua carriera: scattato terzo e passato al comando dopo nove giri (per non essere riuscito, a differenza dei rivali, a effettuare il pit-stop durante la prima VSC), ha cambiato le gomme dieci tornate dopo rientrando in terza posizione. Dopo aver superato Alonso al 22° giro, è tornato in testa al GP del Canada al 44° giro in seguito alla sosta di Verstappen ma si è stabilito definitivamente dietro all’olandese cinque giri più tardi durante la fermata ai box in occasione della safety-car. Negli ultimi giri ha rasentato la perfezione, restando incollato a Max e conquistando il punto bonus del giro veloce ma non è riuscito a rosicchiare quei due decimi che gli sarebbero serviti per tentare il sorpasso. Poco male: il pilota spagnolo ha portato a casa un secondo posto importantissimo (il secondo podio negli ultimi tre Gran Premi del Mondiale F1 2022).

7 /10 Fernando Alonso (Alpine)

Fernando Alonso è stato l’eroe di venerdì e di sabato: ieri è arrivato secondo in qualifica (centrando una prima fila in griglia dopo dieci anni) mentre oggi ha iniziato bene il GP del Canada e lo ha terminato meno bene. Terzo dopo 3 giri in seguito al sorpasso subìto da Sainz Jr., è tornato in seconda posizione sei tornate dopo approfittando del pit-stop di Verstappen in seguito all’introduzione della prima Virtual Safety Car ma è stato superato dall’olandese al 15° giro. Tornato secondo poco dopo grazie alla scelta di continuare a non cambiare le gomme a differenza dei rivali (in questo caso Sainz), si è fatto passare dal connazionale della Ferrari alla 22° tornata e poche curve dopo è uscito definitivamente dalla “top 3” perdendo il duello con Hamilton. La seconda parte della corsa – dopo una sosta per sostituire gli pneumatici – è stata trascorsa in settima piazza dietro al compagno Ocon, trasformatasi in nona in seguito alla penalizzazione di 5 secondi rimediata alla fine della gara per aver difeso la posizione su Bottas effettuando più di un cambio di direzione.

7 /10 Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton è tornato sul podio dopo sette gare di digiuno e la sua Mercedes sembra tornata in forma (anche se non quanto le Red Bull e le Ferrari). Partito quarto, è entrato in “top 3” al 23° giro dopo un sorpasso su Alonso e alla 44° tornata si è ritrovato addirittura in seconda posizione in seguito al pit-stop di Verstappen (che poco dopo lo ha risuperato). Un terzo posto finale ottenuto risultando più veloce e più convincente del compagno Russell.

9 /10 Ferrari Nonostante un Leclerc schierato in difesa (costretto a partire penultimo e protagonista di un’ottima rimonta) la Ferrari è stata la Casa che ha conquistato più punti nel GP del Canada: un evento che non si verificava dal primo appuntamento iridato del Bahrein. Da un lato un Sainz Jr. che ha dato tutto, dall’altro un Leclerc – penalizzato anche da un pit-stop tutt’altro che perfetto – che ha potuto dare solo fino a un certo punto.

Mondiale F1 2022 – I risultati del GP del Canada Prove libere 1 1 Max Verstappen (Red Bull) 1:15.158

2 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:15.404

3 Fernando Alonso (Alpine) 1:15.531

4 Sergio Pérez (Red Bull) 1:15.619

5 Charles Leclerc (Ferrari) 1:15.666 Prove libere 2 1 Max Verstappen (Red Bull) 1:14.127

2 Charles Leclerc (Ferrari) 1:14.208

3 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:14.352

4 Sebastian Vettel (Aston Martin) 1:14.442

5 Fernando Alonso (Alpine) 1:14.543 Prove libere 3 1 Fernando Alonso (Alpine) 1:33.836

2 Pierre Gasly (AlphaTauri) 1:33.889

3 Sebastian Vettel (Aston Martin) 1:33.891

4 Esteban Ocon (Alpine) 1:34.003

5 Daniel Ricciardo (McLaren) 1:34.110 Qualifiche 1 Max Verstappen (Red Bull) 1:21.299

2 Fernando Alonso (Alpine) 1:21.944

3 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:22.096

4 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:22.891

5 Kevin Magnussen (Haas) 1:22.960