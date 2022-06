La F1 torna a Montréal dopo due anni di assenza causa Covid-19 : il GP del Canada – nona tappa del Mondiale F1 2022 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

La Red Bull è in forma smagliante e la Ferrari non avrà molto tempo per rimediare ai gravi problemi di affidabilità mostrati domenica scorsa in Azerbaigian. Ci sarà spazio per qualche sorpresa?

F1 2022 – GP Canada: cosa aspettarsi

Il circuito di Montréal – sede del GP del Canada, nono appuntamento del Mondiale F1 2022 – è un tracciato veloce molto usurante per gli pneumatici. La pioggia prevista per il giorno della gara potrebbe incidere sul risultato.

Partire bene qui è importante: dal 2012 a oggi solo Daniel Ricciardo nel 2014 è stato capace di salire sul gradino più alto del podio senza scattare dalla prima fila. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio del Canada, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.