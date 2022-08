F1 2022: Verstappen spaziale in Belgio

Max Verstappen ha vinto – anzi, ha dominato – il GP del Belgio a Spa-Francorchamps. Il pilota Red Bull – partito 14° – ha monopolizzato la quattordicesima tappa del Mondiale F1 2022 tagliando il traguardo davanti al compagno di squadra Sergio Pérez e a Carlos Sainz Jr. (Ferrari).

Charles Leclerc – sesto al traguardo – ha perso due punti per colpa del muretto: a un giro dal termine è stato chiamato ai box per effettuare un pit-stop e tentare di togliere il giro veloce a Verstappen. Il risultato? Il driver monegasco non è riuscito nell’impresa (ovviamente, considerando la superiorità della Red Bull), è stato costretto a lottare nell’ultima tornata contro Alonso nonostante gli strateghi fossero convinti di avere sufficiente margine per rientrare in pista e si è preso una penalità di cinque secondi per aver superato il limite di velocità in pit-lane. Mondiale F1 2022 – GP Belgio: le pagelle

10 /10 Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen in Belgio ha portato a casa la terza vittoria consecutiva: il Mondiale F1 2022 è sempre più vicino. Dopo aver dominato le qualifiche il pilota olandese è partito dalla 14° posizione per aver sostituito numerose componenti sulla sua power unit ma ha impiegato poco tempo a tornare ai vertici: terzo all’8° giro, secondo all’11° dopo il pit-stop di Sainz Jr. e primo una tornata dopo con un sorpasso sul compagno Pérez. Dopo aver continuato a fare il bello e il cattivo tempo con le soft fino al 16° giro si è fermato a cambiare le gomme rientrando secondo ma gli sono bastati pochi chilometri per soffiare il comando a Sainz Jr.. Il tutto condito dal punto bonus del giro veloce.

9 /10 Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

Carlos Sainz Jr. a Spa-Francorchamps è tornato sul podio dopo tre gare a secco con un convincente terzo posto. Ieri ha conquistato la pole position sfruttando la penalizzazione di Verstappen e oggi è partito bene mantenendo il comando nella parte iniziale del GP del Belgio. Rientrato sesto all’11° giro dopo il primo pit-stop, è tornato in “top 3” tre tornate dopo approfittando della sosta di Russell, è balzato in seconda posizione in seguito al cambio gomme di Pérez ed è tornato primo al 16° giro dopo la fermata di Verstappen. Dopo due sorpassi subiti dalle velocissime Red Bull tra il 18° e il 21° giro, ha cambiato le gomme sei tornate dopo rientrando quarto ma poco dopo ha riconquistato la terza piazza per via del cambio pneumatici di Russell.

8 /10 Sergio Pérez (Red Bull) Anche Sergio Pérez è tornato sul podio dopo tre corse fuori dalla “top 3”: un secondo posto che ha permesso al pilota messicano di togliere a Leclerc la seconda piazza nel Mondiale F1 2022. Partito secondo nel GP del Belgio, è scattato male ma è riuscito a riprendere la posizione approfittando dell’incidente tra Hamilton e Alonso. Passato al comando all’11° tornata dopo il pit-stop di Sainz Jr. è stato superato poco dopo dal compagno Verstappen ed è rientrato in pista terzo dopo la sosta al 15° giro. Nuovamente secondo al 21° giro dopo un sorpasso su Sainz, si è ritrovato terzo alla 29° tornata dopo un altro cambio gomme ma poco dopo è tornato secondo per via dello stop ai box di Russell.

7 /10 Charles Leclerc (Ferrari) Terza gara consecutiva fuori dalla “top 5” per Charles Leclerc. Scattato 15° in seguito alla penalizzazione per aver sostituito diverse componenti della power unit e già quinto alla 14° tornata, ha mantenuto questa posizione fino a un giro dalla fine effettuando due sorpassi su Ocon e Vettel. Un quinto posto sicuro che è diventato sesto a causa di un pit-stop inutile e sbagliato nei tempi e di una penalità di cinque secondi rimediata per aver superato il limite di velocità proprio durante questa sosta.

10 /10 Red Bull Nessuno si aspettava una Red Bull così veloce nel GP del Belgio. A Spa-Francorchamps le monoposto austriache hanno dominato centrando una doppietta. Per il team leader del Mondiale F1 2022 si tratta della terza vittoria consecutiva e della tredicesima corsa di seguito con almeno una monoposto sul podio.

Mondiale F1 2022 – I risultati del GP del Belgio Prove libere 1 1 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:46.538

2 Charles Leclerc (Ferrari) 1:46.607

3 Max Verstappen (Red Bull) 1:46.755

4 George Russell (Mercedes) 1:47.396

5 Lance Stroll (Aston Martin) 1:47.437 Prove libere 2 1 Max Verstappen (Red Bull) 1:45.507

2 Charles Leclerc (Ferrari) 1:46.369

3 Lando Norris (McLaren) 1:46.589

4 Lance Stroll (Aston Martin) 1:46.635

5 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:46.649 Prove libere 3 1 Sergio Pérez (Red Bull) 1:45.047

2 Max Verstappen (Red Bull) 1:45.184

3 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:45.824

4 Lando Norris (McLaren) 1:45.965

5 Fernando Alonso (Alpine) 1:46.061 Qualifiche 1 Max Verstappen (Red Bull) 1:43.665

2 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:44.297

3 Sergio Pérez (Red Bull) 1:44.462

4 Charles Leclerc (Ferrari) 1:44.533

5 Esteban Ocon (Alpine) 1:45.180