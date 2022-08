Il GP del Belgio a Spa-Francorchamps – quattordicesima tappa del Mondiale F1 2022 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Lewis Hamilton è in una fase di crescita costante – cinque piazzamenti consecutivi in “top 5” – e gli manca solo la vittoria quest’anno.

2° Max Verstappen (Red Bull)



Max Verstappen ha il Mondiale F1 2022 in tasca: negli ultimi sei appuntamenti iridati ha portato a casa quattro vittorie e un secondo posto.

Lo scorso anno il pilota olandese ha conquistato la pole position e il gradino più alto del podio in una delle corse più assurde della storia (due giri percorsi di cui solo uno valido per la classifica della gara): domenica ha tutte le carte in regola per fare bene.