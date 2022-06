Il GP dell’Azerbaigian a Baku – ottava tappa del Mondiale F1 2022 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Il circuito cittadino di Baku – sede del GP dell’Azerbaigian , ottavo appuntamento del Mondiale F1 2022 – è un tracciato veloce con poche vie di fuga che ricorda molto le piste di Gedda e Miami, già affrontate in questa stagione. Nelle precedenti quattro edizioni due vittorie sono andate alla Red Bull e due alla Mercedes.

Credits: MANDOGA MEDIA/picture alliance via Getty Images

Credits: MANDOGA MEDIA/picture alliance via Getty Images

Credits: Mandoga Media/picture alliance via Getty Images

Credits: Mandoga Media/picture alliance via Getty Images

Credits: Clive Mason - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

1° Sergio Pérez (Red Bull)



Sergio Pérez ha vinto il GP dell’Azerbaigian nel 2021 e a Baku è salito sul podio anche quattro anni fa.

Il pilota messicano – fresco di rinnovo di contratto con la Red Bull fino al 2024 – è in uno stato di forma impressionante (quattro piazzamenti in “top 3” negli ultimi cinque Gran Premi, sei gare di seguito in “top 5” e trionfo a Monte Carlo) e ha tanta voglia di rosicchiare altri punti al compagno Verstappen.