F1 2022: Leclerc domina in Australia con la Ferrari

In Oceania abbiamo visto una Rossa fenomenale: Charles ha ottenuto il Grande Slam (pole position, giro più veloce e successo restando al comando per tutta la gara) mentre Carlos Sainz Jr. è finito nella ghiaia al secondo giro durante un tentativo di sorpasso fallito.

Il pilota messicano ha vinto un interessante duello contro Hamilton: al via si è fatto beffare, si è ripreso il terzo posto al 10° giro ma lo ha nuovamente perso dopo il pit-stop. Alla 23° tornata ha approfittato della superiorità della sua monoposto per sorpassare definitivamente il sette volte campione del mondo e tredici giri più tardi si è sbarazzato anche di Russell. La seconda piazza definitiva è arrivata al 39° giro in seguito al ritiro del compagno Verstappen.

Era dalla seconda piazza di Monza dello scorso anno che il driver britannico non chiudeva una gara in “top 5”.

Lando Norris ha sorpreso un po’ tutti nel GP d’Australia : ieri ha centrato il quarto tempo in qualifica con una McLaren che fino a due settimane fa era in profonda crisi e oggi ha portato a casa un ottimo quinto posto.

7 /10

Max Verstappen (Red Bull)

Dopo tre gare corse divinamente Max Verstappen si ritrova solo al sesto posto nella classifica Piloti del Mondiale F1 2022: una vittoria in Arabia Saudita e due ritiri dovuti a problemi tecnici che hanno tolto al pilota olandese un mare di punti.

Oggi il campione del mondo in carica non è mai stato in grado di impensierire Leclerc e la Ferrari ma fino alla 39° tornata aveva in tasca un secondo posto sicuro.