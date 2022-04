La F1 torna a Melbourne dopo due anni di assenza causa Covid-19 : il GP d’Australia – terza tappa del Mondiale F1 2022 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

2° Max Verstappen (Red Bull)



Max Verstappen è il favorito del GP d’Australia secondo i bookmaker ma non ha mai brillato a Melbourne: un terzo posto nel 2019 come miglior risultato e mai in “top 3” in griglia.

Il campione del mondo in carica ha un solo obiettivo in mente: centrare la seconda vittoria stagionale.