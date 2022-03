F1 2022: Verstappen re dell’Arabia Saudita con la Red Bull

Max Verstappen ha vinto il GP dell’Arabia Saudita a Gedda con la Red Bull: il pilota olandese si è aggiudicato la seconda tappa del Mondiale F1 2022 davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr..

La corsa mediorientale è stata molto tormentata: durante le prove libere del venerdì un missile yemenita ha colpito un deposito petrolifero situato a 20 km dal circuito mentre ieri Mick Schumacher è stato vittima di un bruttissimo incidente con la sua Haas (fortunatamente senza conseguenze, salvo la mancata partecipazione alla gara di oggi) durante le qualifiche. Mondiale F1 2022 – GP Arabia Saudita: le pagelle

9 /10 Charles Leclerc (Ferrari) Tutto sommato Charles Leclerc può ritenersi soddisfatto del GP dell’Arabia Saudita a Gedda: secondo posto, giro veloce e primato consolidato nel Mondiale F1 2022 davanti al compagno Sainz Jr. Il pilota monegasco ha guadagnato il primo posto al 16° giro approfittando del pit-stop sfortunato di Pérez e ha mantenuto il primato anche durante la ripartenza post safety-car grazie a un’eccellente strategia su Verstappen. Intorno alla metà della gara ha fatto il possibile per mantenere su Max un vantaggio superiore al secondo (per impedirgli di azionare il DRS) ma è stato tutto vanificato con l’introduzione della Virtual Safety-Car e Charles si è dovuto arrendere all’olandese a pochi giri dalla bandiera a scacchi.

10 /10 Max Verstappen (Red Bull) La prima vittoria stagionale di Max Verstappen ha riscattato la delusione del Bahrein. Il campione del mondo in carica, partito dalla quarta posizione, ha subito superato Sainz Jr. e si è preso il secondo posto grazie alla sfortuna del compagno Pérez. Da quel momento in poi ha braccato Leclerc per quasi tutto il GP dell’Arabia Saudita riuscendo ad avvicinarsi dopo la Virtual Safety Car e a passarlo pochi giri dopo.

8 /10 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) Ancora un podio – il terzo consecutivo – per Carlos Sainz Jr. Al via della gara di Gedda si è fatto beffare da Verstappen uscendo fuori dalla “top 3” e dopo il cambio gomme in regime di safety-car si è ritrovato Pérez che non gli ha dato la precedenza in uscita dalla pit-lane. Il messicano gli ha ceduto la terza piazza dopo la ripartenza e non prima, impedendogli così di lottare subito con la prima guida della Red Bull.

7 /10 Sergio Pérez (Red Bull) Dopo la pole-position strepitosa di ieri e l’ottima partenza di oggi Sergio Pérez sembrava avviato verso la vittoria nel GP dell’Arabia Saudita a Gedda e invece per la sesta volta consecutiva è finito fuori dal podio. Tutto è cambiato al 16° giro quando il pilota messicano ha effettuato il pit-stop e poco dopo Latifi è andato a muro. Il risultato? L’ingresso della safety-car ha avvantaggiato tutti gli altri piloti che sono riusciti a cambiare le gomme in meno tempo e Sergio si è ritrovato terzo. Ma non è tutto: la seconda guida Red Bull è infatti stata costretta a cedere la terza piazza a Sainz Jr. per non aver dato la precedenza in uscita dalla pit-lane al driver spagnolo.

9 /10 Ferrari La Ferrari non ha vinto ma è tutto fuorché triste. La scuderia di Maranello è riuscita di nuovo a portare due monoposto sul podio e ha incrementato il vantaggio sulla Mercedes (ancora seconda nel Mondiale F1 2022 Costruttori).

Mondiale F1 2022 – I risultati del GP dell’Arabia Saudita Prove libere 1 1 Charles Leclerc (Ferrari) 1:30.772

2 Max Verstappen (Red Bull) 1:30.888

3 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1:31.084

4 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:31.139

5 Pierre Gasly (AlphaTauri) 1:31.317 Prove libere 2 1 Charles Leclerc (Ferrari) 1:30.074

2 Max Verstappen (Red Bull) 1:30.214

3 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:30.320

4 Sergio Pérez (Red Bull) 1:30.360

5 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:30.513 Prove libere 3 1 Charles Leclerc (Ferrari) 1:29.735

2 Max Verstappen (Red Bull) 1:29.768

3 Sergio Pérez (Red Bull) 1:29.833

4 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:30.009

5 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1:30.030 Qualifiche 1 Sergio Pérez (Red Bull) 1:28.200

2 Charles Leclerc (Ferrari) 1:28.225

3 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:28.402

4 Max Verstappen (Red Bull) 1:28.461

5 Esteban Ocon (Alpine) 1:29.068