Il GP dell’Arabia Saudita a Gedda – seconda tappa del Mondiale F1 2022 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Il circuito di Gedda – sede del GP dell’Arabia Saudita , secondo appuntamento del Mondiale F1 2022 – è un tracciato cittadino velocissimo e molto usurante per gli pneumatici. Prepariamoci a vedere tanta confusione, diversi pit-stop e – soprattutto – molte safety-car che potrebbero incidere notevolmente sul risultato finale della gara.

La Ferrari e Charles Leclerc sono i favoriti della corsa (con Max Verstappen e la Red Bull subito dietro) ma non vanno sottovalutati a nostro avviso Carlos Sainz Jr. e Lewis Hamilton, quest’ultimo capace di salire sul podio domenica scorsa nonostante una Mercedes poco performante.

Credits: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Credits: Ayman Yaqoob/Anadolu Agency via Getty Images

Credits: Ayman Yaqoob/Anadolu Agency via Getty Images

Credits: MAZEN MAHDI/AFP via Getty Images

Lo scorso anno il sette volte campione iridato ha trionfato in una delle gare più pazze della storia e sappiamo tutti quanto è bravo a gestire le safety-car.

Lewis Hamilton c’è. Nonostante una Mercedes più lenta di Ferrari e Red Bull il pilota britannico (aiutato anche da molta fortuna) è riuscito a salire sul podio anche domenica scorsa allungando a quota sette la striscia di piazzamenti consecutivi in “top 3” nel Mondiale F1 .

Il campione del mondo in carica – secondo lo scorso anno nel GP dell’Arabia Saudita – è stato l’unico in grado di contrastare le Ferrari e ha buone possibilità di fare bene anche a Gedda .

Solo un problema tecnico alla sua monoposto ha impedito a Max Verstappen di salire sul podio domenica scorsa in Bahrein.

3° Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

A Sakhir abbiamo visto un Valtteri Bottas in formissima: nonostante un problema al via ha portato a casa il terzo piazzamento consecutivo in “top 6”.

L’Alfa Romeo quest’anno va molto forte – merito del motore Ferrari – e il pilota finlandese ama parecchio questo circuito (terzo nel 2021).