F1 2021: super Verstappen nel GP degli USA

8 /10

Lewis Hamilton (Mercedes)

In altri momenti un secondo posto corredato dal punto bonus del giro veloce sarebbe una buona notizia ma non per Lewis Hamilton oggi: il sette volte campione del mondo vede allontanarsi l’ottavo titolo iridato e la sua Mercedes nel finale non è stata in grado di impensierire la Red Bull.

Il driver britannico era il favorito secondo i bookmaker ma ha mancato la pole position e la brillante partenza non è stata sufficiente: la strategia di cambiare le gomme più tardi rispetto ai rivali austriaci si è rivelata errata.