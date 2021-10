Il GP degli USA torna nel calendario di F1 dopo un anno di assenza a causa del Covid-19 : la diciassettesima prova del Mondiale 2021, disputata sul circuito di Austin, sarà trasmessa in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

In Texas Lewis Hamilton vuole approfittare di una pista favorevole alle sue caratteristiche e a quelle della Mercedes per riprendersi la vetta del Mondiale ma la Red Bull e Max Verstappen faranno di tutto per difendersi dalla Stella.

F1 2021 – GP USA: cosa aspettarsi

Il circuito di Austin – sede del GP degli USA, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1 2021 – è un tracciato molto amato dai piloti ricco di curve variegate. Nonostante le numerose possibilità di sorpasso partire bene qui è fondamentale: tutti i driver che hanno vinto qui sono scattati dalla prima fila.

Di seguito troverete il calendario del Gran Premio degli USA, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.