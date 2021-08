F1 2021: Ocon vince in Ungheria con la Alpine grazie (anche) ad Alonso

Credits: Lars Baron/Getty Images Credits: Mark Thompson/Getty Images Credits: Mark Thompson/Getty Images Credits: Bryn Lennon/Getty Images Credits: Lars Baron/Getty Images /

L’altra Rossa di Charles Leclerc è stata costretto al ritiro dopo essere stata centrata alla prima curva da Lance Stroll (anche per lui cinque posizioni di penalità in griglia nel prossimo GP del Belgio). Mondiale F1 2021 – GP Ungheria: le pagelle

10 /10 Lewis Hamilton (Mercedes) Senza l’errore dei box Mercedes alla ripartenza Lewis Hamilton avrebbe vinto a mani basse il Gran Premio d’Ungheria e invece si è ritrovato da solo in griglia con le gomme da bagnato quando tutti i rivali sono scattati dalla pit-lane con gli pneumatici da asciutto. Dopo un giro ha dovuto effettuare un pit-stop rientrando in pista in ultima (14°) posizione, per tutto il resto della corsa ha tirato come un pazzo tagliando il traguardo al secondo posto (che sarebbe potuto essere addirittura un primo senza l’ottima guida difensiva di Alonso). Dopo la gara dell’Hungaroring il pilota britannico – grazie al quarto podio negli ultimi cinque GP – ha riconquistato il primato nel Mondiale F1 2021.

10 /10 Esteban Ocon (Alpine) Un successo eroico, quello ottenuto da Esteban Ocon nel GP d’Ungheria 2021. Il driver francese è stato sicuramente agevolato dall’incidente scatenato da Bottas al via e dalla scelta dei meccanici Mercedes di non cambiare le gomme a Hamilton in occasione della ripartenza dopo la bandiera rossa ma è stato anche bravissimo a mantenere ritmi elevati per tutta la corsa impedendo a Vettel qualsiasi possibilità di sorpasso.

8 /10 Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen ha perso il primo posto nel Mondiale F1 2021: al via del GP d’Ungheria si è ritrovato coinvolto nel patatrac causato da Bottas e nonostante questo è riuscito a conquistare due punti iridati con una Red Bull profondamente danneggiata. Per la prima volta nella stagione il pilota olandese ha disputato due gare di seguito senza salire sul podio: in entrambe le occasioni senza avere colpe.

7 /10 Pierre Gasly (AlphaTauri) Quinto in qualifica ieri dietro le due Mercedes e le due Red Bull, quinto in gara oggi. Pierre Gasly ha disputato un buon GP d’Ungheria e ha oltretutto lavorato per i “cugini” della Red Bull soffiando nel finale il giro veloce a Hamilton e togliendogli un punto iridato.

6 /10 Mercedes La Mercedes aveva tutte le carte in regola per conquistare la doppietta nel GP d’Ungheria ma Bottas ha preferito rovinare tutto partendo malissimo e scatenando l’apocalisse alla prima curva per una frenata ritardata. Gli uomini al box, poi, ci hanno messo del loro lasciando Hamilton da solo in griglia alla ripartenza. Nonostante tutto la Stella è riuscita a salire sul podio e ha riconquistato il primato nel Mondiale F1 2021 Piloti e in quello Costruttori.

Mondiale F1 2021 – I risultati del GP d’Ungheria Prove libere 1 1 Max Verstappen (Red Bull) 1:17.555

2 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:17.616

3 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:17.722

4 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:18.115

5 Pierre Gasly (AlphaTauri) 1:18.181 Prove libere 2 1 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:17.012

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:17.039

3 Max Verstappen (Red Bull) 1:17.310

4 Esteban Ocon (Alpine) 1:17.759

5 Sergio Pérez (Red Bull) 1:17.824 Prove libere 3 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:16.826

2 Max Verstappen (Red Bull) 1:16.914

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:17.055

4 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:17.497

5 Charles Leclerc (Ferrari) 1:17.520 Qualifiche 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:15.419

2 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:15.734

3 Max Verstappen (Red Bull) 1:15.840

4 Sergio Pérez (Red Bull) 1:16.421

5 Pierre Gasly (AlphaTauri) 1:16.483