Gli orari TV (in diretta su Sky e in differita su TV8) del GP d'Ungheria all'Hungaroring, undicesima tappa del Mondiale F1 2021

Il GP d’Ungheria all’Hungaroring – undicesima tappa del Mondiale F1 2021 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Nella corsa esteuropea – molto amata da Lewis Hamilton e dalla Mercedes – il pilota britannico punterà ad avvicinarsi ancora di più a Max Verstappen nella classifica iridata mentre la Stella proverà a soffiare al team austriaco il primato tra i Costruttori. F1 2021 – GP Ungheria: cosa aspettarsi Il circuito dell’Hungaroring – sede del GP d’Ungheria, undicesima prova del Mondiale F1 2021 – è uno dei più noiosi della stagione e non è tra i preferiti della Red Bull, che non trionfa qui dal lontano 2014. La pioggia prevista per domenica potrebbe però regalare qualche sorpresa. Partire bene qui è fondamentale: solo Nigel Mansell nel 1989 e Jenson Button nel 2006 sono riusciti a salire sul gradino più alto del podio senza scattare dalle prime due file. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio d’Ungheria, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

F1 2021 - Hungaroring, il calendario e gli orari TV su Sky e TV8 Venerdì 30 luglio 2021 11:30-12:30 Prove libere 1 (diretta su Sky Sport F1) 15:00-16:00 Prove libere 2 (diretta su Sky Sport F1) Sabato 31 luglio 2021 12:00-13:00 Prove libere 3 (diretta su Sky Sport F1) 15:00-16:00 Qualifiche (diretta su Sky Sport F1, differita alle 18:30 su TV8) Domenica 1 agosto 2021 15:00 Gara (diretta su Sky Sport F1, differita alle 18:00 su TV8)

F1 - I numeri del GP d'Ungheria LUNGHEZZA CIRCUITO 4.381 m GIRI 70 RECORD IN PROVA Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) – 1’13”447 – 2020 RECORD IN GARA Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) – 1’16”627 – 2020 RECORD DISTANZA Lewis Hamilton (Mercedes F1 W10) – 1h35’03”796 – 2019

F1 – Il pronostico del GP d’Ungheria 2021

1° Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton è un grande fan del GP d’Ungheria: otto vittorie (quattro negli ultimi cinque anni), nove podi totali e sette pole position. Secondo noi il pilota britannico – ringalluzzito dal trionfo di Silverstone e reduce da tre podi negli ultimi quattro Gran Premi – non supererà Verstappen nel Mondiale ma gli rosicchierà altri punti.

2° Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen non ha mai vinto all’Hungaroring e nelle ultime due edizioni della gara ungherese ha portato a casa due secondi posti e una pole. Il driver olandese – furioso dopo il bruttissimo incidente in Gran Bretagna – dovrà a nostro avviso giocare in difesa per conservare il primato nel Mondiale F1 2021.

3° Valtteri Bottas (Mercedes) Anche Valtteri Bottas non ha mai trionfato in Ungheria e oltretutto non ha mai ottenuto la pole position: i suoi migliori piazzamenti sono due terzi posti. Il pilota finlandese sta portando tanti punti importanti alla Mercedes grazie ai tre podi consecutivi negli ultimi tre appuntamenti iridati.



Sebastian Vettel si trova sempre a proprio agio nel Gran Premio d’Ungheria: due vittorie, tre pole position e sette piazzamenti complessivi in “top 3”. L’Hungaroring è il circuito migliore per riscattare un momento buio (tre GP di seguito fuori dai punti).