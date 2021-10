F1 2021: Bottas torna al successo in Turchia, Verstappen torna leader del Mondiale

Prima vittoria stagionale per Valtteri Bottas: il pilota finlandese della Mercedes ha conquistato il GP di Turchia a Istanbul davanti a Max Verstappen, tornato in testa al Mondiale F1 2021



Valtteri Bottas ha dominato il GP di Turchia a Istanbul: il pilota finlandese della Mercedes – tornato al successo dopo un digiuno lungo oltre un anno – ha portato a casa il primo trionfo stagionale e il secondo hat-trick (pole position, vittoria e giro veloce) in carriera in una gara contraddistinta dall’uso intensivo delle gomme intermedie per via di una pista che ha impiegato più tempo del normale ad asciugarsi. Hanno tagliato il traguardo dietro di lui i due portacolori Red Bull: l’olandese Max Verstappen (secondo) ha riconquistato la vetta del Mondiale F1 2021 mentre il messicano Sergio Pérez è salito sul gradino più basso del podio.

La Ferrari? Discreta. Charles Leclerc è arrivato quarto dopo aver brillato prima del pit-stop e Carlos Sainz Jr. – partito penultimo dopo aver montato il nuovo motore – ha chiuso all’ottavo posto. Mondiale F1 2021 – GP Turchia: le pagelle

10 /10 Valtteri Bottas (Mercedes) Un weekend magistrale per Valtteri Bottas, costretto dalle circostanze (penalità di dieci posizioni in griglia rimediata da Hamilton per la sostituzione del motore termico) a fare gli straordinari (andare meglio di Verstappen in qualifica e in gara) e capace di sorprendere tutti con la vittoria impreziosita dal giro veloce. Per il pilota nordico si tratta del terzo podio negli ultimi quattro appuntamenti del Mondiale F1 2021.

9 /10 Max Verstappen (Red Bull) Grazie al secondo posto nel GP di Turchia Max Verstappen ha nuovamente soffiato la prima posizione nel Mondiale F1 2021 a Hamilton e non ha preso dieci in pagella solo perché non è riuscito a essere più veloce di Bottas per tutto il weekend. Il leader iridato ha conquistato il quarto piazzamento in “top 3” negli ultimi cinque appuntamenti del campionato del mondo.

6 /10 Lewis Hamilton (Mercedes) Se Lewis Hamilton fosse andato a cambiare le gomme prima probabilmente sarebbe salito sul podio: invece il pilota britannico – oltre ad aver perso il primo posto nel Mondiale F1 2021 – si è dovuto accontentare della quinta posizione nel GP di Turchia a Istanbul. Dopo il miglior tempo nelle qualifiche di ieri il sette volte campione del mondo è dovuto scattare dalla sesta fila per aver sostituito il motore termico: nella prima parte della corsa è stato protagonista di un’ottima rimonta che lo ha portato in “top 5” dopo soli 14 giri ma poi ha sofferto il duello con Pérez e nel finale ha addirittura rischiato di farsi superare da Gasly. Una sola vittoria negli ultimi sei GP iridati: c’è bisogno di più per arrivare in vetta.

7 /10 Charles Leclerc (Ferrari)

Charles Leclerc ha convinto fino al pit-stop: terzo in qualifica, è passato al comando del GP di Turchia al 38° giro per via delle soste di Bottas e Verstappen e ha cercato senza successo di arrivare al traguardo senza cambiare le gomme. Dopo essersi fermato ai box ha consumato troppo gli pneumatici posteriori nella ripartenza e si è fatto passare da Pérez chiudendo in quarta posizione. Il pilota monegasco ha ottenuto per il momento un solo podio nel Mondiale F1 2021 contro i tre del compagno Sainz Jr.

8 /10 Mercedes Voto dieci alla vittoria di Bottas, sei per un Hamilton che sarebbe potuto salire sul podio se solo fosse andato prima a cambiare le gomme. La Mercedes ha proseguito la striscia di 10 Gran Premi consecutivi con almeno una monoposto in “top 3” ma va anche detto che la scuderia tedesca ha conquistato solo tre vittorie negli ultimi dodici GP del Mondiale F1 2021.

Mondiale F1 2021 – I risultati del GP di Turchia Prove libere 1 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:24.178

2 Max Verstappen (Red Bull) 1:24.603

3 Charles Leclerc (Ferrari) 1:24.654

4 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:24.842

5 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:24.860 Prove libere 2 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:23.804

2 Charles Leclerc (Ferrari) 1:23.970

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:24.214

4 Sergio Pérez (Red Bull) 1:24.373

5 Max Verstappen (Red Bull) 1:24.439 Prove libere 3 1 Pierre Gasly (AlphaTauri) 1:30.447

2 Max Verstappen (Red Bull) 1:30.611

3 Sergio Pérez (Red Bull) 1:30.684

4 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:31.262

5 Charles Leclerc (Ferrari) 1:31.543 Qualifiche 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:22.868

2 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:22.998

3 Max Verstappen (Red Bull) 1:23.196

4 Charles Leclerc (Ferrari) 1:23.265

5 Pierre Gasly (AlphaTauri) 1:23.326