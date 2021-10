Il GP di Turchia a Istanbul – sedicesima tappa del Mondiale F1 2021 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).



Lewis Hamilton vuole approfittare di un circuito favorevole per consolidare il primato nel campionato del mondo ma dovrà vedersela con Max Verstappen e con la Red Bull: la scuderia austriaca – la favorita secondo gli scommettitori – gareggerà con una livrea bianca in omaggio al motorista Honda (la Casa giapponese lascerà il Circus il prossimo anno dopo sette stagioni). Ricordate cosa successe quando la Mercedes adottò il look “total white”?

F1 2021 – GP Turchia: cosa aspettarsi

Il circuito di Istanbul – sede del GP di Turchia, sedicesima prova del Mondiale F1 2021 – è un tracciato contraddistinto da forti cambi di pendenza e da curve impegnative. La pioggia prevista per le giornate di sabato e domenica potrebbe incidere sull’esito della corsa ma soprattutto delle qualifiche.

Di seguito troverete il calendario del GP di Turchia, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.