F1 2021: Red Bull perfetta in Stiria, Verstappen vince facile

Max Verstappen ha vinto anche il GP di Stiria al Red Bull Ring: il pilota olandese ha dominato davanti alle due Mercedes di Lewis Hamilton ed è sempre più in testa al Mondiale F1 2021.

La Ferrari a Spielberg è migliorata rispetto a Le Castellet: Carlos Sainz Jr. ha tagliato il traguardo in sesta posizione mentre Charles Leclerc è arrivato settimo dopo una rimonta in seguito a un errore al via nel quale ha rovinato l’ala anteriore della sua monoposto e la gara di Gasly. Mondiale F1 2021 – GP Stiria: le pagelle

10 /10 Max Verstappen (Red Bull) Il GP di Stiria di Max Verstappen è stato impeccabile: ieri la pole position e oggi una facile vittoria mai messa in discussione. Per il pilota olandese – sempre più in vetta al Mondiale F1 2021 – si tratta del terzo successo nelle ultime quattro gare iridate.

9 /10 Lewis Hamilton (Mercedes) Un secondo posto corredato dal giro veloce: Lewis Hamilton non avrebbe potuto ottenere di più contro una Red Bull così. Bravo al via a difendersi nel triello contro Norris e Pérez, ha corso in solitaria per buona parte del GP di Stiria e nella penultima tornata è andato a cambiare le gomme nel tentativo (riuscito) di portare a casa il punto extra. Il sette volte campione del mondo F1 è alla quarta gara consecutiva a secco di vittorie: un evento che non si verificava da oltre tre anni.

8 /10 Valtteri Bottas (Mercedes) Un GP di Stiria in crescendo per Valtteri Bottas: venerdì durante le prove libere è finito in testacoda in pit-lane ed è stato penalizzato di tre posizioni in griglia, sabato è stato più veloce del compagno Hamilton in qualifica (ma costretto a partire più indietro per via della penalità) e oltretutto ha ricevuto la notizia della sparizione del suo circuito preferito – quello di Soči – dal calendario iridato a partire dal 2023. Oggi è tornato sul podio dopo tre corse di digiuno. Il terzo posto è nato grazie alla lentezza dei meccanici Red Bull nel cambiare le gomme di Pérez ma il driver finlandese è stato bravissimo a difendersi nel finale da Sergio con le gomme nuove: non è da tutti.

7 /10 Sergio Pérez (Red Bull)

Sergio Pérez al Red Bull Ring è riuscito a superare Norris dopo dieci giri ma ha perso il podio a causa dei meccanici troppo lenti nel cambio gomme. Alla 55° tornata il driver messicano si è fermato nuovamente ai box per portare a casa il giro veloce e per cercare di soffiare il terzo posto a Bottas: imprese entrambe non riuscite. La seconda guida Red Bull può ritenersi comunque soddisfatta dall’esito del GP di Stiria: settimo piazzamento in “top 5” nelle prime otto gare del Mondiale F1 2021.

9 /10 Red Bull Quattro vittorie consecutive per la Red Bull in F1 non si verificavano dal 2013, anno degli ultimi titoli iridati della Casa austriaca. Nono Gran Premio di seguito con almeno una monoposto sul podio e un primato nel Mondiale F1 2021 ancora più saldo: niente dieci in pagella per il pit-stop lento di Pérez.

Mondiale F1 2021 – I risultati del GP di Stiria Prove libere 1 1 Max Verstappen (Red Bull) 1:05.910

2 Pierre Gasly (AlphaTauri) 1:06.166

3 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:06.332

4 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:06.386

5 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1:06.397 Prove libere 2 1 Max Verstappen (Red Bull) 1:05.412

2 Daniel Ricciardo (McLaren) 1:05.748

3 Esteban Ocon (Alpine) 1:05.790

4 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:05.796

5 Fernando Alonso (Alpine) 1:05.827 Prove libere 3 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:04.369

2 Max Verstappen (Red Bull) 1:04.573

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:04.832

4 Sergio Pérez (Red Bull) 1:05.026

5 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1:05.150 Qualifiche 1 Max Verstappen (Red Bull) 1:03.841

2 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:04.035

3 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:04.067

4 Lando Norris (McLaren) 1:04.120

5 Sergio Pérez (Red Bull) 1:04.168