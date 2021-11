F1 2021: Hamilton vince a San Paolo contro tutto e tutti

Nel GP di San Paolo – diciannovesima tappa del Mondiale F1 2021 – abbiamo assistito a una delle più belle vittorie in carriera di Lewis Hamilton : il sette volte campione del mondo ha tagliato il traguardo davanti a Max Verstappen ( Red Bull ) e a Valtteri Bottas ( Mercedes ) dopo essere partito per ultimo ieri nella Sprint Race ed essere scattato oggi dalla decima posizione della griglia.

Dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche del venerdì il pilota olandese è scattato davanti a tutti nella Sprint Race di ieri ma ha chiuso in seconda posizione con due punti bonus. Oggi in gara è balzato subito al comando e nel finale si è difeso (non sempre in modo corretto) dagli attacchi di Hamilton prima di cedere al 59° giro.

Dopo aver lasciato strada al compagno Hamilton ha approfittato della Virtual Safety Car al 31° giro per effettuare un pit-stop rapido e per ottenere il podio dopo due gare a secco.

10 /10

Lewis Hamilton (Mercedes)

Più che una vittoria un’odissea: ieri Lewis Hamilton è stato costretto a partire per ultimo nella Sprint Race per via di irregolarità all’ala posteriore e ha tagliato il traguardo in quinta posizione con 15 sorpassi in 24 giri, oggi è scattato decimo dalla griglia del GP di San Paolo per aver sostituito il motore termico.

Il pilota britannico – tornato al successo dopo un mese e mezzo – si è ritrovato quinto dopo tre giri e in “top 3” dopo cinque tornate, si è preso il secondo posto con un sorpasso su Pérez e ha tolto la vittoria a Verstappen al 59° giro. Semplicemente pazzesco.