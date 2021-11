Gli orari TV (in diretta su Sky e in differita su TV8) del GP di San Paolo, diciannovesima tappa del Mondiale F1 2021

La F1 torna in Brasile dopo un anno di assenza a causa del Covid-19 con il GP di San Paolo: la corsa di Interlagos – diciannovesima tappa del Mondiale 2021 – sarà trasmessa in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).



Max Verstappen ha tutte le carte in regola per consolidare il primato iridato e la Red Bull, grazie al contributo di Sergio Pérez, proverà a superare la Mercedes tra i Costruttori. Per la terza e ultima volta in stagione assisteremo alle qualifiche sprint: venerdì 12 novembre alle 20:00 si terranno le qualifiche “normali” che determineranno la griglia della Sprint Race che si disputerà sabato 13 novembre alle 20:30. Una mini gara di 24 giri che oltre a stabilire la griglia di partenza del Gran Premio di domenica assegnerà tre punti iridati al primo classificato, due punti al secondo e un punto al terzo. F1 2021 – GP San Paolo: cosa aspettarsi Il circuito di Interlagos a San Paolo ha già ospitato il Mondiale F1 in diverse occasioni (tra il 1973 e il 1977, nel biennio 1979/1980 e dal 1990 al 2019): una pista corta e “trafficata” molto usurante per gli pneumatici. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio di San Paolo, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

F1 2021 - San Paolo, il calendario e gli orari TV su Sky e TV8 Venerdì 12 novembre 2021 16:30-17:30 Prove libere 1 (diretta su Sky Sport F1) 20:00-21:00 Qualifiche (diretta su Sky Sport F1) Sabato 13 novembre 2021 16:00-17:00 Prove libere 3 (diretta su Sky Sport F1) 20:30-21:00 Qualifiche Sprint (diretta su Sky Sport F1, differita alle 22:00 su TV8) Domenica 14 novembre 2021 18:00 Gara (diretta su Sky Sport F1, differita alle 21:30 su TV8)

F1 - I numeri del GP di San Paolo LUNGHEZZA CIRCUITO 4.309 m GIRI 71 RECORD IN PROVA Lewis Hamilton (Mercedes F1 W09) – 1’07”281 – 2018 RECORD IN GARA Valtteri Bottas (Mercedes F1 W09) – 1’10”540 – 2018 RECORD DISTANZA Lewis Hamilton (Mercedes F1 W09) – 1h27’09”666 – 2018

F1 – Il pronostico del GP di San Paolo 2021

1° Max Verstappen (Red Bull) Anche a San Paolo Max Verstappen sarà il favorito. Il campione olandese è sempre più vicino alla conquista del Mondiale F1 2021: quattro vittorie e due secondi posti negli ultimi sette appuntamenti iridati.

2° Lewis Hamilton (Mercedes) Domenica prossima Lewis Hamilton giocherà in difesa su un circuito più adatto alle caratteristiche di Verstappen e della Red Bull. Il sette volte campione del mondo ha bisogno di una svolta dopo tre gare a secco di vittorie ma difficilmente la vedremo nel GP di San Paolo.

3° Valtteri Bottas (Mercedes)

Valtteri Bottas deve farsi perdonare dalla Mercedes per aver fatto perdere alla scuderia tedesca un mare di punti nel Mondiale Costruttori domenica scorsa. Può farlo con un podio, preferibilmente tagliando il traguardo davanti a Pérez, ma non sarà semplice: nelle ultime quattro gare del Mondiale F1 2021 il driver finlandese ha chiuso in “top 3” solo una volta, in occasione del trionfo in Turchia.

La Red Bull ha ancora bisogno di Sergio Pérez per soffiare alla Mercedes il primo posto nel Mondiale F1 2021 Costruttori. Il pilota messicano è in uno stato di forma impressionante: per la prima volta in carriera è salito sul podio per tre Gran Premi di seguito.