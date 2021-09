Lewis Hamilton ha vinto con la Mercedes un pazzo GP di Russia a Soči davanti a Max Verstappen (Red Bull) e ha riconquistato la vetta del Mondiale F1 2021. Un successo arrivato nel finale: la pioggia, arrivata a sette giri dal termine della corsa, ha premiato i piloti e le scuderie che hanno optato per la sosta ai box mentre Lando Norris, leader della corsa fino alla terzultima tornata, ha tagliato il traguardo in ottava posizione con la McLaren dopo essere andato lungo a causa della pista scivolosa.

Un Gran Premio a due facce anche per la Ferrari: Carlos Sainz Jr., scattato dalla prima fila, è arrivato terzo dopo una gara quasi perfetta (nelle prestazioni e nel tempismo della sosta ai box) mentre Charles Leclerc è finito quindicesimo e fuori dai punti dopo una corsa ottima per 50 giri su 53. Mondiale F1 2021 – GP Russia: le pagelle

10 /10 Lewis Hamilton (Mercedes) Centesima vittoria in carriera e ritorno al successo dopo oltre due mesi di digiuno: grazie al trionfo di Soči Lewis Hamilton ha riconquistato il primo posto nel Mondiale F1 2021. Il sette volte campione del mondo – partito male, entrato in zona podio al 15° giro in occasione del pit-stop di Sainz Jr. e secondo al 23° giro dopo la sosta di Ricciardo più lunga del previsto – è diventato imbattibile con le gomme dure. Al 49° giro ha cambiato le gomme con la pista bagnata e si è preso il primo posto due tornate dopo in seguito al lungo di Norris.

9 /10 Lando Norris (McLaren) Scelta sbagliata? Scelta sfortunata? Difficile giudicare la decisione – in seguito rivelatasi errata – di Lando Norris di rimanere in pista nel GP di Russia nonostante il circuito bagnato. Il driver britannico non ha sbagliato un colpo fino all’errore a due giri dalla fine: ieri ha conquistato la pole position, al via si è fatto passare da Sainz Jr. ma ha riconquistato il primo posto alla 13° tornata andando fortissimo. Con l’arrivo della pioggia ha preferito rimanere in pista ed è andato lungo buttando all’aria una vittoria sicura: ha tagliato il traguardo in ottava posizione portando a casa un punto bonus grazie al giro veloce.

7 /10 Valtteri Bottas (Mercedes)

Valtteri Bottas – settimo in qualifica – è stato costretto dalla strategia Mercedes a partire 17° (penalizzazione in griglia rimediata per aver sostituito alcune componenti della power unit) per marcare Verstappen. Un lavoro da scudiero svolto non benissimo visto che dopo soli sei giri si è fatto superare da Max. Grazie alla pioggia e al pit-stop effettuato al momento giusto è riuscito però ad arrivare quinto a sorpresa a Soči: terzo piazzamento consecutivo in “top 5” e tanti punti utili alla Mercedes per il campionato Costruttori.

8 /10 Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen è stato protagonista di un GP di Russia pazzesco: partito ultimo per aver montato una nuova power unit, è arrivato secondo sfruttando ogni opportunità e riuscendo a limitare i danni. Il pilota olandese ha perso il primo posto nel Mondiale F1 2021 (cosa ampiamente prevedibile su un circuito come quello di Soči favorevole alle Mercedes) ma sono solo due i punti di distacco da Hamilton.

10 /10 Mercedes Era da Silverstone che la Mercedes non saliva sul gradino più alto del podio. La Stella ha ottenuto il massimo in Russia con la vittoria di Hamilton e il quinto posto di Bottas: due piazzamenti che hanno permesso alla scuderia tedesca di consolidare il primato nel Mondiale F1 2021 Costruttori.

Mondiale F1 2021 – I risultati del GP di Russia Prove libere 1 1 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:34.427

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:34.638

3 Max Verstappen (Red Bull) 1:34.654

4 Charles Leclerc (Ferrari) 1:35.117

5 Sebastian Vettel (Aston Martin) 1:35.781 Prove libere 2 1 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:33.593

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:33.637

3 Pierre Gasly (AlphaTauri) 1:33.845

4 Lando Norris (McLaren) 1:34.154

5 Esteban Ocon (Alpine) 1:34.402 Qualifiche 1 Lando Norris (McLaren) 1:41.993

2 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:42.510

3 George Russell (Williams) 1:42.983

4 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:44.050

5 Daniel Ricciardo (McLaren) 1:44.156