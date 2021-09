Il GP di Russia a Soči – quindicesima tappa del Mondiale F1 2021 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Il circuito di Soči – sede del GP di Russia , quindicesima prova del Mondiale F1 2021 – è un tracciato caratterizzato da lunghi rettilinei e da curvoni veloci (ma anche da un’ultima parte molto guidata). Le Mercedes hanno vinto sette edizioni su sette di questa gara ma la pioggia prevista per l’intero weekend potrebbe scombussolare molte cose. Partire dalla pole position non è importante: solo nel 2014 e nel 2016 il trionfatore è scattato davanti a tutti.

In quello che è sostanzialmente un feudo Mercedes (la Stella qui è imbattuta) Lewis Hamilton punterà a soffiare a Max Verstappen il primato iridato, approfittando anche della penalizzazione (tre posti in griglia) che dovrà scontare l’attuale leader del campionato del mondo in seguito all’incidente di Monza. Segnaliamo anche il ritorno in pista di Kimi Räikkönen al volante dell’ Alfa Romeo dopo due corse saltate a causa del Covid-19.

3° Max Verstappen (Red Bull)



Max Verstappen dovrà sudare parecchio per conservare la vetta del Mondiale F1 2021 e non solo per via della penalizzazione di tre posti in griglia rimediata dopo l’incidente con Hamilton a Monza.

Il driver olandese, infatti, non ama molto il GP di Russia e ha brillato a Soči solo lo scorso anno: secondo al via e al traguardo.