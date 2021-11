F1 2021: Hamilton domina in Qatar con la Mercedes

Lewis Hamilton ha vinto – anzi, ha dominato – il GP del Qatar a Lusail: il pilota britannico della Mercedes ha tagliato il traguardo della terzultima tappa del Mondiale F1 2021 davanti a Max Verstappen (Red Bull) e Fernando Alonso (Alpine), tornato sul podio dopo sette anni di digiuno – Ungheria 2014 l’ultimo piazzamento in “top 3” prima di oggi – grazie a una sapiente gestione degli pneumatici.

La Ferrari ha portato entrambe le monoposto a punti – Carlos Sainz Jr. settimo e Charles Leclerc ottavo – ma ha sofferto più del previsto contro le dirette rivali. Mondiale F1 2021 – GP Qatar: le pagelle

10 /10 Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton in Qatar ha fatto capire al mondo di essere ancora in lotta per il Mondiale F1 2021: pole position, una partenza strepitosa e una corsa condotta dall’inizio alla fine. Per il sette volte campione del mondo si tratta della seconda vittoria consecutiva e del quarto podio di fila: ora sono solo otto i punti di distanza da Verstappen con due gare ancora da disputare.

9 /10 Max Verstappen (Red Bull) A Lusail Max Verstappen ha limitato i danni conquistando un secondo posto e il punto bonus del giro veloce nonostante condizioni sfavorevoli. Dopo aver ottenuto il secondo tempo in qualifica il pilota olandese è partito settimo in seguito alla penalità rimediata per non aver rallentato ieri in regime di doppia bandiera gialla: scattato alla grandissima, si è ritrovato quarto dopo poche curve, terzo alla quarta tornata dopo un sorpasso su Gasly e secondo al quinto giro grazie al sorpasso su Alonso.

6 /10 Valtteri Bottas (Mercedes) Un GP del Qatar da dimenticare per Valtteri Bottas, salito una sola volta sul podio negli ultimi quattro appuntamenti del Mondiale F1 2021. Terzo tempo in qualifica, sesto in griglia (penalizzazione di tre posizioni per non aver rallentato in regime di bandiera gialla in qualifica) e una partenza tremenda che lo ha portato fuori dalla zona punti dopo poche curve. Il pilota finlandese si è ripreso in seguito con un’interessante rimonta – terzo al 24° giro – ma la foratura alla 34° tornata (dovuta alla scelta sbagliata dei box Mercedes di non cambiare le gomme) lo ha portato nuovamente nelle retrovie prima del ritiro al 51° giro.

7 /10 Sergio Pérez (Red Bull)

Sergio Pérez avrebbe meritato il podio ma si è dovuto accontentare della quarta piazza, il quarto piazzamento consecutivo in “top 5”. Il driver messicano si è ritrovato in terza posizione al 34° giro dopo la foratura di Bottas ma otto tornate dopo è stato chiamato ai box dalla Red Bull per effettuare un secondo pit-stop (evitabile, a nostro avviso) per paura di possibili forature.

8 /10 Mercedes Dieci per la vittoria di Hamilton, sei per aver tenuto Bottas in pista per oltre 30 giri con le stesse gomme. La Mercedes ha trionfato ma ha terminato il GP del Qatar con meno punti della Red Bull: ora sono solo cinque i punti di vantaggio della Stella sul team austriaco nel Mondiale F1 2021 Costruttori.

Mondiale F1 2021 – I risultati del GP del Qatar Prove libere 1 1 Max Verstappen (Red Bull ) 1:23.723

2 Pierre Gasly (AlphaTauri) 1:24.160

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:24.194

4 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:24.509

5 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1:24.648 Prove libere 2 1 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:23.148

2 Pierre Gasly (AlphaTauri) 1:23.357

3 Max Verstappen (Red Bull) 1:23.498

4 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:23.570

5 Lando Norris (McLaren) 1:23.632 Prove libere 3 1 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:22.310

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:22.388

3 Max Verstappen (Red Bull) 1:22.651

4 Pierre Gasly (AlphaTauri) 1:22.835

5 Sergio Pérez (Red Bull) 1:22.846 Qualifiche 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:20.827

2 Max Verstappen (Red Bull) 1:21.424

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:21.478

4 Pierre Gasly (AlphaTauri) 1:21.640

5 Fernando Alonso (Alpine) 1:21.670