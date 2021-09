F1 2021: Verstappen vince anche in Olanda e torna leader del Mondiale

Credits: Clive Rose - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Non mancano, però, le notizie negative: la perdita del primato iridato e una vittoria che manca da quasi due mesi. Urgono rimedi.

Va detto, però, che il pilota finlandese non è mai stato in grado di tenere il passo dei due semidei Verstappen e Hamilton e che nel finale di gara ha rischiato di soffiare al compagno Lewis il giro veloce.

7 /10

Charles Leclerc (Ferrari)



Charles Leclerc ha ottenuto il primo (nonché meritato) piazzamento in “top 5” dopo la pausa estiva.

Il pilota monegasco ha tentato di soffiare la quarta piazza a Gasly con la strategia (unico modo possibile in una pista nella quale non si sono praticamente visti sorpassi) ma non ci è riuscito.