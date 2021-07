Il GP di Gran Bretagna a Silverstone – decima tappa del Mondiale F1 2021 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Partire bene qui è molto importante: dal 2009 a oggi solo Hamilton è stato capace di tagliare per primo il traguardo (nel 2014) senza scattare dalle prime tre posizioni della griglia. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio di Gran Bretagna , gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

Il circuito di Silverstone – sede del GP di Gran Bretagna , decima prova del Mondiale F1 2021 – è un tracciato veloce che premia le vetture più performanti. Lewis Hamilton ama molto questa pista e nelle ultime sette edizioni della corsa britannica è salito per sei volte sul gradino più alto del podio. L’ultimo trionfo Red Bull risale invece al 2012.

La corsa inglese ospiterà le prime qualifiche sprint della storia. In parole povere venerdì 16 luglio alle 19:00 si terranno le qualifiche “normali” che determineranno la griglia della Sprint Race che si disputerà sabato 17 luglio alle 17:30: una “minigara” di 100 km che oltre a stabilire la griglia del Gran Premio di domenica assegnerà tre punti iridati al primo classificato, due punti al secondo e un punto al terzo.

Credits: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Non c’è gara migliore per interrompere la striscia negativa di cinque Gran Premi consecutivi a secco di successi.

2° Max Verstappen (Red Bull)



Max Verstappen non ha mai vinto il GP di Gran Bretagna (due secondi posti come miglior risultato) e non ha mai conquistato la prima fila della griglia.

Il leader del Mondiale F1 2021 è reduce da tre trionfi consecutivi ma a Silverstone dovrà soprattutto difendersi.