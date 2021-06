F1 2021: Verstappen re di Francia con la Red Bull

Max Verstappen ha vinto il GP di Francia a Le Castellet con la Red Bull davanti a Lewis Hamilton (Mercedes) e Sergio Pérez (Red Bull): un successo che ha permesso al pilota olandese di consolidare il primato nel Mondiale F1 2021.

Una gara da dimenticare – quella del Paul Ricard – per la Ferrari: per la prima volta nella stagione la Scuderia di Maranello non è riuscita a conquistare neanche un punto (Carlos Sainz Jr. undicesimo e Charles Leclerc addirittura sedicesimo). Mondiale F1 2021 – GP Francia: le pagelle

10 /10 Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen ha dominato a sorpresa il GP di Francia a Le Castellet: pole position, vittoria, un punto bonus per il giro veloce e il miglior tempo fatto registrare in due prove libere su tre. In una gara in cui tutti si aspettavano la vittoria di Hamilton il pilota olandese ha rafforzato il primato nel Mondiale F1 2021 portando a casa il sesto podio nei primi sette appuntamenti stagionali. La prima guida Red Bull ha commesso un solo errore al via quando è andato lungo alla prima curva e si è fatto passare da Lewis: da quel momento in poi ha brillato riprendendosi la vetta della corsa al 19° giro grazie a un’eccellente strategia. Alla 32° tornata ha effettuato una seconda sosta ritrovandosi in quarta posizione ma è stato protagonista di una fantastica rimonta supportato da una monoposto velocissima: dopo quattro giri è tornato in “top 3” grazie al posto “ceduto” dal compagno Pérez, dopo altre quattro tornate ha superato Bottas e a pochi chilometri dalla bandiera a scacchi ha passato agevolmente Hamilton.

7 /10 Valtteri Bottas (Mercedes) Per Valtteri Bottas si tratta del terzo Gran Premio consecutivo fuori dal podio, perso al 49° giro contro Pérez. Il driver finlandese – penalizzato dalla scelta Mercedes di effettuare una sola sosta – ha mostrato un briciolo di grinta quando ha tentato di difendersi (senza successo) dall’attacco di Verstappen.

8 /10 Lewis Hamilton (Mercedes) Era dal 2019 che Lewis Hamilton non vinceva per tre gare consecutive. A Le Castellet ha faticato parecchio contro una Red Bull più veloce: è scattato bene ma si è ritrovato nuovamente dietro Verstappen al 19° giro a causa di un errore di strategia del suo team. Tornato al comando alla 32° tornata dopo la seconda sosta di Max, ha dovuto cedere il primo posto al rivale olandese a un giro dalla fine.

8 /10 Sergio Pérez (Red Bull) Per la prima volta in carriera Sergio Pérez è salito sul podio per due gare consecutive ma a nostro avviso senza il pit-stop anticipato degli uomini Mercedes difficilmente sarebbe riuscito a tagliare il traguardo in “top 3”. Il driver messicano ha gestito alla grande le gomme, riuscendo a conservarle per poi sfruttarle nel finale nella rimonta (e nel sorpasso) ai danni di Bottas.

10 /10 Red Bull Quella di Le Castellet è stata la gara della maturità per la Red Bull. La scuderia austriaca – per l’ottava volta consecutiva con almeno una vettura in “top 3” – è stata capace di conquistare la pole position, di vincere e di portare due monoposto sul podio su un circuito apparentemente favorevole alla Mercedes. Merito della velocità in rettilineo e di una strategia fenomenale.

Mondiale F1 2021 – I risultati del GP di Francia Prove libere 1 1 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:33.448

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:33.783

3 Max Verstappen (Red Bull) 1:33.880

4 Sergio Pérez (Red Bull) 1:34.193

5 Esteban Ocon (Alpine) 1:34.329 Prove libere 2 1 Max Verstappen (Red Bull) 1:32.872

2 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:32.880

3 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:33.125

4 Fernando Alonso (Alpine) 1:33.340

5 Charles Leclerc (Ferrari) 1:33.550 Prove libere 3 1 Max Verstappen (Red Bull) 1:31.300

2 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:32.047

3 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:32.195

4 Sergio Pérez (Red Bull) 1:32.238

5 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:32.266 Qualifiche 1 Max Verstappen (Red Bull) 1:29.990

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:30.248

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:30.376

4 Sergio Pérez (Red Bull) 1:30.445

5 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:30.840