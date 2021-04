F1 2021: Verstappen re di Imola con la Red Bull

La Ferrari può dirsi soddisfatta della corsa romagnola – iniziata con la pioggia – con due monoposto in “top 5”: Charles Leclerc – quarto – avrebbe meritato il podio mentre Carlos Sainz Jr. è riuscito a tagliare il traguardo in quinta posizione nonostante qualche errore di troppo.

9 /10

Lewis Hamilton (Mercedes)



Lewis Hamilton – al decimo podio negli ultimi dieci Gran Premi disputati – non ha preso dieci solo perché parte del merito della rimonta di Imola è dovuto alla bandiera rossa.

Dopo la pole position di ieri il pilota britannico si è fatto beffare al via da Verstappen e ha perso più tempo del previsto durante il pit-stop a causa dei meccanici. Durante un doppiaggio al 31° giro alla Tosa è finito contro il muro e – pur impiegando un’eternità a rientrare in pista – è stato salvato dalla sospensione della gara in seguito al crash Bottas/Russell. Ripartito ottavo, è stato capace di tagliare il traguardo in seconda posizione a suon di sorpassi (Stroll, Ricciardo, Sainz Jr., Leclerc e Norris) e grazie al giro veloce è anche riuscito a mantenere la vetta del Mondiale F1 2021.