F1 2021: Verstappen vince anche a Città del Messico

Max Verstappen ha vinto anche il GP di Città del Messico davanti a Lewis Hamilton ( Mercedes ) e Sergio Pérez ( Red Bull ). Un successo che ha permesso al pilota olandese di consolidare il primato nel Mondiale F1 2021. Una gara da dimenticare, invece, per Valtteri Bottas: il driver finlandese – scattato dalla pole position – al via si è preoccupato più di stringere il compagno di squadra che di difendersi dal rivale olandese. Una scelta sciagurata che ha fatto perdere una ventina di punti alla Stella nel campionato Costruttori.

Un’altra corsa discreta (ma lontana da poterla considerare buona) per la Ferrari : Charles Leclerc è arrivato quinto mentre Carlos Sainz Jr. ha tagliato il traguardo in sesta posizione.

Ieri ha deluso in qualifica mentre oggi, partito terzo, è scattato alla grandissima (approfittando anche dello spazio lasciato aperto da Bottas) ritrovandosi al comando alla prima curva. Da lì un dominio mai messo in discussione.

6 /10

Valtteri Bottas (Mercedes)

Il disastro combinato da Valtteri Bottas al via non ha inciso più di tanto sull’esito del GP di Città del Messico (avrebbe comunque vinto Verstappen davanti a Hamilton) ma ha fatto perdere circa 18 punti alla Mercedes nel Mondiale F1 2021 Costruttori (quindici di un possibile terzo posto del finlandese più i tre guadagnati da Pérez salendo sul podio anzichè arrivare quarto).

Il pilota finlandese ha mantenuto la Stella in vetta alla classifica Marche grazie al punto bonus del giro veloce soffiato alla Red Bull (due cambi gomme nel finale per il fastest lap levato a Max e un 15° posto finale) ma non basta: un solo podio (il successo in Turchia) negli ultimi quattro appuntamenti iridati.