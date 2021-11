La F1 torna a Città del Messico dopo un anno di assenza a causa del Covid-19 : il GP centroamericano – diciottesima tappa del Mondiale 2021 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).



Max Verstappen approfitterà di una pista favorevole alle sue caratteristiche per consolidare il primato iridato ma la Mercedes darà il massimo con Valtteri Bottas e Lewis Hamilton per impedire la fuga dell’olandese e per mantenere il primato nel campionato Costruttori.

F1 2021 – GP Città del Messico: cosa aspettarsi

Il circuito di Città del Messico ha già ospitato il Mondiale F1 in diverse occasioni (tra il 1963 e il 1970, tra il 1986 e il 1992 e tra il 2015 e il 2019) e ha beneficiato di numerose modifiche nel corso della sua storia: un tracciato situato in altura – oltre 2.000 metri – contraddistinto da due lunghi rettilinei.

Di seguito troverete il calendario del Gran Premio di Città del Messico 2021, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.