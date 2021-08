F1 2021: Verstappen vince il GP della vergogna in Belgio

Una corsa ripresa soltanto alle 18:17 che ha visto tutte le monoposto effettuare due giri (di cui uno solo valido per la classifica finale) dietro la safety-car solo per poter omologare il risultato finale (dipeso quindi dalle qualifiche di ieri) e assegnare metà punti iridati ai primi dieci. Fortunatamente non è stato assegnato il giro veloce a Nikita Mazepin: sarebbe stato un ulteriore tocco di surrealismo…

La gara – inizialmente prevista per le 15 – è stata ritardata (prima di 10 minuti, poi di 15, in seguito di 20 e successivamente di 25) a causa della pioggia ma dopo due giri di formazione dietro la safety-car sotto il diluvio è stata esposta la bandiera rossa.

Un successo in fondo meritato arrivato dopo due corse sfortunate a Silverstone e in Ungheria.

9 /10

Lewis Hamilton (Mercedes)



Lewis Hamilton è arrivato “solo” terzo in qualifica (sarebbe dovuto uscire dai box leggermente più tardi per beneficiare di una pista più asciutta) e – logicamente – anche in gara: per lui 7,5 punti iridati.

Il pilota britannico – reduce dal quinto podio negli ultimi sei GP – è sempre leader del Mondiale F1 2021 ma ora sono solo tre i punti di vantaggio su Verstappen.