Il GP del Belgio a Spa-Francorchamps – dodicesima tappa del Mondiale F1 2021 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Credits: Dan Istitene - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

I precedenti nel GP del Belgio del sette volte campione del mondo? Molto interessanti: quattro vittorie, nove podi totali (sempre in “top 3” nelle ultime sei edizioni) e sei pole position.

Lewis Hamilton è in uno stato di forma impressionante: una vittoria e quattro podi totali negli ultimi cinque Gran Premi del Mondiale F1 2021 .

2° Valtteri Bottas (Mercedes)



Valtteri Bottas non ha mai vinto il GP del Belgio e non ha mai conquistato la pole position a Spa-Francorchamps ma può vantare tre podi su questo tracciato.

Il pilota finlandese ha messo fine alla striscia positiva di quattro piazzamenti in “top 5” con uno strike al via del Gran Premio d’Ungheria e per questo motivo domenica prossima partirà cinque posizioni indietro rispetto a quanto otterrà nelle qualifiche.