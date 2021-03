F1 2021 – Hamilton re del Bahrein con la Mercedes

Prepariamoci ad assistere a un Mondiale F1 2021 estremamente combattuto: Lewis Hamilton è riuscito a vincere il GP del Bahrein a Sakhir davanti a Max Verstappen nonostante una Mercedes meno performante della Red Bull. Dietro ai due piloti che molto probabilmente si daranno battaglia per tutto l’anno per conquistare il titolo iridato troviamo Valtteri Bottas, terzo in una gara sfortunata.

La Ferrari è riuscita a portare entrambe le monoposto a punti: Charles Leclerc sesto e Carlos Sainz Jr. ottavo. Quest’anno il Cavallino ha tutte le carte in regola per ambire al terzo posto iridato tra i Costruttori. Mondiale F1 2021 – GP Bahrein: le pagelle

10 /10 Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen ha dominato il GP del Bahrein ieri e l’altro ieri ottenendo il miglior tempo in tutte le sessioni di prove libere e portando a casa la pole position. Oggi in gara è stato il più rapido ma si è dovuto accontentare del secondo posto, anche a causa di una prima sosta ai box effettuata troppo in ritardo. Al 53° giro il pilota olandese è riuscito a superare Hamilton dopo un’eccellente rimonta ma è stato costretto dalla Red Bull a cedere la posizione al rivale britannico dopo poche curve per evitare la penalità che avrebbe sicuramente rimediato al termine della corsa per aver completato il sorpasso oltre i limiti della pista. Poco male: oggi Max – al terzo podio negli ultimi quattro Gran Premi – ha dimostrato di essere il pilota da battere nel Mondiale F1 2021.

9 /10 Lewis Hamilton (Mercedes)

Lewis Hamilton ha iniziato alla grande il Mondiale F1 2021 con un’inattesa vittoria a Sakhir. Il sette volte campione del mondo – capace di portare a casa sette vittorie e nove piazzamenti in “top 3” negli ultimi 9 GP disputati – dovrà lottare per aggiudicarsi l’ottavo titolo iridato: oggi è stato molto bravo a difendersi da un Verstappen più veloce ma la stagione è lunga e non si potrà sempre approfittare degli errori di strategia della Red Bull.

8 /10 Valtteri Bottas (Mercedes) Non fatevi ingannare dai 37 secondi di distacco da Hamilton: Valtteri Bottas, al secondo podio consecutivo, ha disputato un buon GP del Bahrein. Il driver finlandese ha perso una decina di secondi durante una sosta ai box al 31° giro e ha volutamente cambiato le gomme nel finale approfittando dell’enorme vantaggio su Norris per ottenere il giro veloce con gli pneumatici nuovi.

7 /10 Lando Norris (McLaren) Buona la prima per Lando Norris: molto veloce venerdì, meno convincente sabato e capace di riscattarsi in gara. Il pilota britannico non è più una sorpresa: terzo piazzamento in “top 5” negli ultimi quattro GP disputati. Continuità.

9 /10 Mercedes Da tempo la Mercedes non vinceva soffrendo così tanto: a Sakhir non è salita sul gradino più alto del podio l’auto migliore ma il miglior pilota. La Stella ha iniziato la stagione con due monoposto sul podio ma senza la sosta ritardata di Verstappen ai box probabilmente non avrebbe festeggiato.

Mondiale F1 2021 – I risultati del GP del Bahrein Prove libere 1 1 Max Verstappen (Red Bull) 1:31.394

2 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:31.692

3 Lando Norris (McLaren) 1:31.897

4 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:31.921

5 Charles Leclerc (Ferrari) 1:31.993 Prove libere 2 1 Max Verstappen (Red Bull) 1:30.847

2 Lando Norris (McLaren) 1:30.942

3 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:31.082

4 Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1:31.127

5 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:31.218 Prove libere 3 1 Max Verstappen (Red Bull) 1:30.577

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:31.316

3 Pierre Gasly (AlphaTauri) 1:31.583

4 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:31.855

5 Sergio Pérez (Red Bull) 1:31.908 Qualifiche 1 Max Verstappen (Red Bull) 1:28.997

2 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:29.385

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:29.586

4 Charles Leclerc (Ferrari) 1:29.678

5 Pierre Gasly (AlphaTauri) 1:29.809