La F1 torna a Baku dopo un anno di assenza a causa del Covid-19 per il GP dell’Azerbaigian: la sesta tappa del Mondiale Formula 1 2021 sarà trasmessa in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Domenica assisteremo a una nuova puntata del duello Mercedes – Red Bull : una guerra che si sta combattendo in pista e fuori, per via delle polemiche sulle ali flessibili delle monoposto.

Il sette volte iridato ha sempre brillato nel GP dell’Azerbaigian (una vittoria e un secondo posto in tre edizioni, una pole position e sempre scattato dalla prima fila) e ha un solo obiettivo per domenica: soffiare a Verstappen il primo posto nel Mondiale F1 2021 .

2° Max Verstappen (Red Bull)

Per la prima volta in carriera Max Verstappen prenderà parte a un GP da leader del Mondiale F1: non sarà facile gestire la pressione, specialmente in una gara poco amata come quella dell’Azerbaigian (mai sul podio e solo un arrivo al traguardo: quarto nel 2019).

Il pilota olandese è in uno stato di forma impressionante: nelle prime cinque gare del 2021 ha ottenuto due vittorie e tre secondi posti e l’ultima corsa fuori dalla “top 3” (non per colpe sue, oltretutto) risale a sei mesi fa.