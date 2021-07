Gli orari TV (in diretta su Sky e in differita su TV8) del GP d'Austria al Red Bull Ring, nona tappa del Mondiale F1 2021

Il GP d’Austria – nona tappa del Mondiale F1 2021 – si terrà (come il GP di Stiria della scorsa settimana) sul circuito Red Bull Ring di Spielberg e sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Vedremo ancora una volta il dominio di Max Verstappen e della Red Bull o la Mercedes e Lewis Hamilton riusciranno a riprendersi? Staremo a vedere… F1 2021 – GP Austria: cosa aspettarsi Il Red Bull Ring – sede del GP d’Austria a Spielberg, nono appuntamento del Mondiale F1 2021 – è lo stesso tracciato che ha ospitato il Gran Premio di Stiria una settimana fa: una pista più adatta alle monoposto curate aerodinamicamente che a quelle veloci. Saranno due le novità principali rispetto alla scorsa gara: i piloti avranno a disposizione pneumatici più morbidi e domenica è prevista pioggia. Vincere questa corsa non porta fortuna: dal 2014 (anno del ritorno nel calendario iridato) chi ha tagliato per primo il traguardo qui non è riuscito a laurearsi campione del mondo nello stesso anno. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio d’Austria, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

F1 2021 - Red Bull Ring, il calendario e gli orari TV su Sky e TV8 Venerdì 2 luglio 2021 11:30-12:30 Prove libere 1 (diretta su Sky Sport F1) 15:00-16:00 Prove libere 2 (diretta su Sky Sport F1) Sabato 3 luglio 2021 12:00-13:00 Prove libere 3 (diretta su Sky Sport F1) 15:00-16:00 Qualifiche (diretta su Sky Sport F1, differita alle 18:30 su TV8) Domenica 4 luglio 2021 15:00 Gara (diretta su Sky Sport F1, differita alle 19:30 su TV8)

F1 - I numeri del GP d'Austria LUNGHEZZA CIRCUITO 4.318 m GIRI 71 RECORD IN PROVA Valtteri Bottas (Mercedes F1 W11) – 1’02″939 – 2020 RECORD IN GARA Carlos Sainz Jr. (McLaren MCL35) – 1’05″619 – 2020 RECORD DISTANZA Valtteri Bottas (Mercedes F1 W08) – 1h21’48″523 – 2017

F1 – Il pronostico del GP d’Austria 2021

1° Max Verstappen (Red Bull) I precedenti di Max Verstappen nel GP d’Austria? Decisamente positivi: due vittorie e un secondo posto (ma zero pole position). Secondo noi il pilota olandese trionferà anche stavolta e consoliderà ulteriormente il primato nel Mondiale F1 2021: una stagione che lo ha visto portare a casa finora quattro successi e due secondi posti in otto Gran Premi.

2° Lewis Hamilton (Mercedes) In un periodo di dominio Red Bull Lewis Hamilton dovrà limitare i danni e cercare di portare a casa più punti possibili. Il sette volte campione del mondo F1 è a secco di vittorie da quattro gare e nel GP d’Austria può vantare un successo, tre podi totali e due pole position. Va detto, però, che il suo ultimo piazzamento in “top 3” in questa corsa risale al 2016…

3° Valtteri Bottas (Mercedes)

Valtteri Bottas, rinvigorito dal podio della scorsa settimana, ha secondo noi tutte le carte in regola per ripetersi domenica al Red Bull Ring. Il driver finlandese ama molto il GP d’Austria: due vittorie (l’ultima lo scorso anno), quattro podi complessivi e tre pole position.



Sergio Pérez non ama molto il Gran Premio d’Austria: in questa corsa non è mai riuscito a tagliare il traguardo nelle prime cinque posizioni. Sarà quindi più complicato del solito per il pilota messicano proseguire la striscia positiva di sei GP consecutivi in “top 5”.