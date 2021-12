F1 2021: Hamilton batte Verstappen in Arabia, ora sono a pari punti!

La corsa mediorientale è stata brutta, sporca e cattiva e ha visto due safety-car , due bandiere rosse e quattro virtual safety car . Hamilton e Verstappen sono stati gli assoluti protagonisti della gara e stasera se le sono date di santa ragione dimenticandosi spesso le buone maniere in pista. Gli altri piloti? Fondamentalmente delle comparse di uno dei più avvincenti film sportivi dell’anno. La Ferrari ? Come in Qatar ma con i driver scambiati: Charles Leclerc settimo e Carlos Sainz Jr. ottavo.

In occasione del terzo start è scattato secondo dietro Ocon e davanti a Verstappen (penalizzato per il taglio) ma si è fatto beffare dal rivale Red Bull e ha toccato leggermente il driver francese, superato senza particolari difficoltà nella tornata successiva. Dopo un lungo periodo di Virtual Safety Car il sette volte campione del mondo ha attaccato Verstappen al 36° giro ricevendo in cambio un taglio della via di fuga da parte dell’olandese e un giro dopo ha tamponato il “nemico”, che gli aveva ceduto la posizione rallentando in modo plateale, nel tentativo di non superarlo (cosa che avrebbe offerto il DRS a Max).

Il pilota britannico ha effettuato un’eccellente partenza e ha cambiato le gomme approfittando della safety-car entrata in pista in seguito all’incidente di Mick Schumacher ma a causa di un’assurda bandiera rossa si è ritrovato a dover ripartire secondo dietro Verstappen. Scattato nuovamente bene, è finito terzo a causa del taglio di Max in curva 1 e del sorpasso subito da Esteban Ocon , bravo ad approfittare della manovra scorretta dell’olandese, ma ha dovuto rifare di nuovo tutto da capo per via di una seconda bandiera rossa dovuta a un incidente nelle retrovie.

9 /10

Max Verstappen (Red Bull)



Max Verstappen a Gedda ha tirato fuori il suo lato peggiore ma è anche riuscito a portare a casa un secondo posto su un circuito favorevole alle caratteristiche della Mercedes.

Nella prima partenza il pilota olandese non è stato in grado di passare Hamilton e Bottas ma è riuscito a farlo in occasione dell’incidente di Schumacher non andando a pittare e approfittando di una tanto fortunata quanto inutile bandiera rossa. Scattato davanti a tutti al secondo start, si è fatto beffare da Hamilton ma lo ha ripassato con una manovra scorretta e si è ritrovato in terza posizione sulla griglia della terza partenza dietro Ocon e Hamilton ma riuscendo a superare entrambi alla prima curva in modo magistrale.

Tanto maestoso in attacco quanto rozzo in difesa, al 36° giro si è preso cinque secondi di penalità per un’altra manovra scorretta durante un duello con Lewis e nella tornata seguente è stato tamponato dal rivale britannico mentre rallentava in modo vistoso (sperava che Hamilton lo superasse in un posto sfavorevole in modo da ripassarlo subito in fondo al rettilineo approfittando del DRS). Per lui altri dieci secondi di penalizzazione e due punti in meno sulla patente.

Max ha ceduto definitivamente il comando del Gran Premio a Hamilton al 43° giro ma non è riuscito a cambiare le gomme per cercare di guadagnare il punto bonus del giro veloce in quanto non aveva abbastanza secondi di vantaggio sul driver in terza posizione.