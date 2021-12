Il GP di Abu Dhabi a Yas Marina – ultima tappa del Mondiale F1 2021 – sarà trasmesso in diretta in chiaro anche su TV8 (oltre che su Sky). Di seguito troverete gli orari TV.

La corsa mediorientale assegnerà l’iride: Max Verstappen e Lewis Hamilton sono esattamente alla pari e quest’ultimo dovrà conquistare almeno un punto in più del rivale olandese per aggiudicarsi il titolo. Se entrambi dovessero uscire di pista o tagliare il traguardo fuori dalla “top 10” Max sarebbe campione del mondo Formula 1 grazie alle nove vittorie (contro le 8 di Lewis) stagionali. F1 2021 – GP Abu Dhabi: cosa aspettarsi Il circuito di Yas Marina – sede del GP di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale F1 2021 – è un tracciato poco usurante per gli pneumatici reso più veloce quest’anno grazie ad alcune modifiche. Partire bene qui è fondamentale: solo un pilota – Kimi Räikkönen, che tra l’altro domenica dirà addio al Circus – è stato in grado (nel 2012) di trionfare senza scattare dalla prima fila e dal 2015 a oggi gli autori della pole position sono saliti sul gradino più alto del podio. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio di Abu Dhabi (corsa che inizia con il chiaro e finisce con il buio), gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

Credits: Lars Baron/Getty Images Credits: Mark Thompson/Getty Images Credits: Mark Thompson/Getty Images /

F1 2021 - Yas Marina, il calendario e gli orari TV su Sky e TV8 Venerdì 10 dicembre 2021 10:30-11:30 Prove libere 1 (diretta su Sky Sport F1) 14:00-15:00 Prove libere 2 (diretta su Sky Sport F1) Sabato 11 dicembre 2021 11:00-12:00 Prove libere 3 (diretta su Sky Sport F1) 14:00-15:00 Qualifiche (diretta su Sky Sport F1 e TV8) Domenica 12 dicembre 2021 14:00 Gara (diretta su Sky Sport F1 e TV8)

F1 - I numeri del GP di Abu Dhabi LUNGHEZZA CIRCUITO 5.281 m GIRI 58

F1 – Il pronostico del GP di Abu Dhabi 2021

1° Lewis Hamilton (Mercedes) Secondo i bookmaker (e anche secondo noi) Lewis Hamilton vincerà il GP di Abu Dhabi e il Mondiale F1 2021. Il pilota britannico è in uno stato di forma pazzesco – tre successi consecutivi e cinque podi di seguito – e ha tutte le carte in regola per aggiudicarsi l’ottavo titolo iridato in carriera. I suoi precedenti a Yas Marina? Notevoli: cinque pole, cinque vittorie e nove piazzamenti in “top 3” (sette negli ultimi sette anni).

2° Max Verstappen (Red Bull)

Max Verstappen è stato graziato domenica scorsa ma ad Abu Dhabi non si potrà più permettere i comportamenti scorretti mostrati in Arabia Saudita. Il driver olandese non sale sul gradino più alto del podio in F1 da oltre un mese (ma può anche vantare sette piazzamenti consecutivi in “top 3”): a Yas Marina lo scorso anno ha conquistato pole e vittoria e da tre anni di seguito chiude nelle prime tre posizioni.

3° Valtteri Bottas (Mercedes) I precedenti di Valtteri Bottas nel GP di Abu Dhabi? Una vittoria e una pole nel 2017 e tre podi complessivi. Il driver finlandese – reduce da due piazzamenti in “top 3” negli ultimi tre appuntamenti iridati del 2021 – disputerà a Yas Marina l’ultima corsa con la Mercedes e farà di tutto per regalare alla Stella l’ottavo Mondiale F1 Costruttori consecutivo.

Le tre gare di seguito a secco di podi di Sergio Pérez hanno inciso profondamente sulla Red Bull: solo la matematica tiene ancora in corsa la scuderia austriaca nel Mondiale Costruttori nonostante un super Verstappen. Il pilota messicano, oltretutto, non ama Abu Dhabi: mai in prima fila in griglia e un quinto posto come miglior risultato nel lontano 2015.