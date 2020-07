F1 2020 – Hamilton vince anche in Ungheria, dominio Mercedes

Oggi – per la prima volta in carriera – il pilota canadese ha dimostrato di essere all’altezza della propria monoposto.

8 /10

Max Verstappen (Red Bull)

Un GP d’Ungheria in crescendo per Max Verstappen: settimo in griglia, si è schiantato nel giro di formazione ma è riuscito a prendere parte alla gara grazie all’eccellente lavoro dei meccanici Red Bull che gli hanno rimesso a posto la vettura in un nanosecondo.

Il risultato finale? Secondo tra le due Mercedes. Il driver olandese ha portato a casa il quinto piazzamento in “top 3” negli ultimi sei GP disputati.