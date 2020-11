F1 2020 – In Turchia Hamilton come Schumacher: sette volte campione del mondo

Lewis Hamilton ha vinto un pazzo GP di Turchia a Istanbul con la Mercedes e ha conquistato il Mondiale F1 2020: il campione britannico ha eguagliato il record di sette titoli iridati nel Circus di Michael Schumacher.

Dietro di lui Sergio Pérez (secondo al volante della Racing Point) e i due piloti Ferrari: nella prima gara stagionale senza Mattia Binotto al muretto Sebastian Vettel è tornato sul podio dopo oltre un anno di digiuno mentre Charles Leclerc (4°) ha perso la “top 3” per un errore all’ultima curva. Mondiale F1 2020 – GP Turchia: le pagelle

6 /10 Max Verstappen (Red Bull) Il GP di Turchia di Max Verstappen è composto soprattutto da occasioni sprecate. Avrebbe potuto vincere a Istanbul a mani basse e invece si è dovuto accontentare del sesto posto. Ieri il pilota olandese della Red Bull aveva la pole position in mano e se l’è fatta soffiare da Stroll, oggi – nonostante una partenza pessima (proprio per essere scattato dal lato più sfavorevole della pista) e un primo pit-stop non velocissimo – è stato tra i più veloci nella prima parte della gara. Al 18° giro ha spiattellato le gomme finendo in testacoda durante un tentativo di sorpasso ai danni di Pérez e ha commesso un altro errore dovuto alla foga nel finale.

10 /10 Lewis Hamilton (Mercedes)

Hamilton a Istanbul si è laureato campione del mondo F1 per la settima volta come Michael Schumacher ma per diventare il più grande di tutti deve ancora superare il Kaiser (sette titoli e due secondi posti come il britannico ma con in più tre terzi posti) nel medagliere. Oggi la Mercedes non si aspettava una vittoria ma Lewis ha sorpreso tutti (forse anche se stesso) con una gara in crescendo contraddistinta da una gestione eccellente delle gomme intermedie.

6 /10 Alexander Albon (Red Bull) La prima parte del GP di Turchia Alexander Albon è stata da nove: tra gli ultimi a cambiare le gomme wet, si è ritrovato addirittura in testa alla corsa al 12° giro e dopo il pit-stop è riuscito a passare Hamilton e Vettel. La situazione è cambiata al 34° giro: testacoda mentre si trovava in terza posizione e gara rovinata.

9 /10 Sergio Pérez (Racing Point)

Sergio Pérez nel GP di Turchia ha dimostrato per l’ennesima volta di meritare un posto in Racing Point più del compagno Stroll (autore della pole position ma nono al traguardo). Nonostante le due gare saltate causa coronavirus il pilota messicano si trova al quarto posto nel Mondiale F1 2020 (il migliore tra quelli che non guidano una Mercedes e non fanno di cognome Verstappen): qualcuno gli offra un sedile per il 2021.

6 /10 Red Bull La Red Bull è stata la grande sconfitta del GP di Turchia. La scuderia austriaca aveva tutte le carte in regola per vincere e per portare entrambe le monoposto sul podio e invece ha dovuto accontentarsi di un sesto e di un settimo posto a causa di errori dei suoi piloti.

Mondiale F1 2020 – I risultati del GP di Turchia Prove libere 1 1 Max Verstappen (Red Bull) 1:35.077

2 Alexander Albon (Red Bull) 1:35.318

3 Charles Leclerc (Ferrari) 1:35.507

4 Pierre Gasly (AlphaTauri) 1:35.543

5 Sebastian Vettel (Ferrari) 1:35.620 Prove libere 2 1 Max Verstappen (Red Bull) 1:28.330

2 Charles Leclerc (Ferrari) 1:28.731

3 Valtteri Bottas (Mercedes) 1:28.905

4 Lewis Hamilton (Mercedes) 1:29.180

5 Alexander Albon (Red Bull) 1:29.363 Prove libere 3 1 Max Verstappen (Red Bull) 1:48.485

2 Charles Leclerc (Ferrari) 1:49.430

3 Alexander Albon (Red Bull) 1:50.059

4 Esteban Ocon (Renault) 1:53.897

5 Lando Norris (McLaren) 1:53.995 Qualifiche 1 Lance Stroll (Racing Point) 1:47.765

2 Max Verstappen (Red Bull) 1:48.055

3 Sergio Pérez (Racing Point) 1:49.321

4 Alexander Albon (Red Bull) 1:50.448

5 Daniel Ricciardo (Renault) 1:51.595