Gli orari TV (in diretta su Sky e in differita su TV8) del GP di Turchia a Istanbul, quattordicesima tappa del Mondiale F1 2020

Il Mondiale F1 torna in Turchia (e più precisamente sul circuito di Istanbul) dopo nove anni in un GP mattutino che sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).



Lewis Hamilton è a un passo dalla conquista del titolo Piloti 2020: gli basterà vincere o comunque non perdere più di 7 punti dal compagno Valtteri Bottas (l’unico ancora matematicamente in corsa per laurearsi campione del mondo). F1 2020 – GP Turchia: cosa aspettarsi La pista di Istanbul – sede del GP di Turchia, quattordicesima tappa del Mondiale F1 2020 – è molto amata dai piloti: un tracciato impegnativo che sollecita molto gli pneumatici. Partire bene qui è fondamentale: nelle sette edizioni precedenti (disputate dal 2005 al 2011) ha sempre vinto chi è scattato dalla prima fila. Di seguito troverete il calendario del GP di Turchia, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

Credits: Miguel Medina - Pool/Getty Images Credits: Handout/Courtesy of MTV via Getty Images Credits: Rudy Carezzevoli/Getty Images Credits: Rudy Carezzevoli/Getty Images /

F1 2020 – Istanbul, il calendario e gli orari TV su Sky e TV8 Venerdì 13 novembre 2020 09:00-10:30 Prove libere 1 (diretta su Sky Sport F1) 13:00-14:30 Prove libere 2 (diretta su Sky Sport F1) Sabato 14 novembre 2020 10:00-11:00 Prove libere 3 (diretta su Sky Sport F1) 13:00-14:00 Qualifiche (diretta su Sky Sport F1, differita alle 14:00 su TV8) Domenica 15 novembre 2020 11:10 Gara (diretta su Sky Sport F1, differita alle 14:00 su TV8)

F1 – I numeri del GP di Turchia LUNGHEZZA CIRCUITO 5.338 m GIRI 58 RECORD IN PROVA Sebastian Vettel (Red Bull RB7) – 1’25″049 – 2011 RECORD IN GARA Juan Pablo Montoya (McLaren MP4-20) – 1’24″770 – 2005 RECORD DISTANZA RECORD DISTANZA: Kimi Räikkönen (McLaren MP4-20) – 1h24’34”454 – 2005

F1 – Il pronostico del GP di Turchia 2020

1° Lewis Hamilton (Mercedes) Ci sono buone possibilità di vedere Lewis Hamilton festeggiare a Istanbul il settimo Mondiale F1. Il campione britannico è reduce da quattro vittorie e cinque piazzamenti in “top 3” negli ultimi cinque appuntamenti iridati mentre in Turchia può vantare una vittoria e due podi (ma mai una pole position).

2° Sebastian Vettel (Ferrari) Più una speranza che un pronostico: vedere Sebastian Vettel di nuovo sul podio dopo oltre un anno di digiuno in un GP in cui non sarà presente Binotto. Il pilota tedesco ama molto il GP di Turchia: nelle ultime tre edizioni disputate al volante della Red Bull ha conquistato una vittoria, due podi totali e due pole position.

3° Valtteri Bottas (Mercedes) Una vittoria nel GP di Turchia corredata dal giro veloce darebbe a Valtteri Bottas la matematica certezza di ritardare la festa iridata di Hamilton. In alternativa il driver finlandese – reduce da un successo e da quattro podi negli ultimi cinque appuntamenti del Mondiale F1 2020 – dovrà conquistare a Istanbul otto punti in più rispetto al compagno di scuderia.

Secondo noi Kimi Räikkönen in Turchia approfitterà di un circuito molto amato (una vittoria, tre podi complessivi e una pole position) per ottenere un piazzamento importante e staccare in classifica il compagno Giovinazzi. Nelle ultime cinque gare del Mondiale F1 2020 “Iceman” è andato due volte a punti: non male.