F1 2020 – Hamilton vince un pazzo GP di Toscana al Mugello

Lewis Hamilton ha vinto anche al Mugello con la Mercedes un GP di Toscana ricco di incidenti e di colpi di scena: 12 vetture arrivate al traguardo, due bandiere rosse e tre safety-car. Ad affiancare sul podio il leader del Mondiale F1 2020 il compagno di scuderia Valtteri Bottas e il thailandese Alexander Albon ( Red Bull ), al primo piazzamento in “top 3” in carriera.

Valtteri Bottas nel GP di Toscana è stato veloce per tutta la corsa e furbo nelle prime due partenze (la prima e quella dietro alla safety-car) mentre negli altri due start dopo le bandiere rosse non è stato altrettanto reattivo al semaforo.

9 /10

Alexander Albon (Red Bull)



Alexander Albon ha affrontato il GP del Mugello sotto pressione in seguito alla vittoria di Gasly a Monza ma ha saputo reggerla in modo eccezionale conquistando il primo podio in carriera e riportando l’Asia in “top 3” dopo otto anni.

Una prova concreta fatta di velocità e solidità mentale.