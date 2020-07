La gara di entrambe le monoposto del Cavallino è terminata dopo tre curve a causa di un errore di Charles Leclerc : il pilota monegasco, durante un tentativo impossibile di sorpasso, ha distrutto il fondo della propria vettura e devastato l’ala posteriore del compagno Sebastian Vettel . Il risultato? Due ritiri e zero punti in classifica.

9 /10

Max Verstappen (Red Bull)

In condizioni normali oggi Max Verstappen sarebbe arrivato secondo: il campione olandese ha però dovuto gestire negli ultimi giri l’ala anteriore rotta.

Non fatevi ingannare dai 20 secondi di distacco da Bottas: il talento della Red Bull ha lottato come un leone per conservare la seconda piazza e il ritardo è dovuto esclusivamente a una sosta ai box nel finale per tentare l’assalto al giro veloce.