Il GP di Spagna a Barcellona – sesta tappa del Mondiale F1 2020 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Partire bene qui è fondamentale: in Catalogna solo Fernando Alonso nel 2013 (ultimo successo Ferrari nel Gran Premio di Spagna) è stato capace di salire sul gradino più alto del podio senza partire dalle prime due file. Di seguito troverete il calendario del Gran Premio di Spagna, gli orari TV su Sky e TV8 e il nostro pronostico.

Credits: Frank Augstein/Pool via Getty Images

Il leader del Mondiale F1 2020 è reduce da tre successi e quattro piazzamenti in “top 3” nelle ultime quattro gare iridate: dominerà anche nel GP di Spagna ?

Valtteri Bottas punterà a superare Verstappen nella classifica del Mondiale F1 2020 ma secondo noi non ci riuscirà.

Dopo quattro piazzamenti consecutivi in “top 3” (tra cui la vittoria di domenica scorsa a Silverstone) Max Verstappen punterà a conservare il secondo posto nel Mondiale F1 2020 e ha buone possibilità di riuscirci.



Sebastian Vettel è ufficialmente in rotta con la Ferrari: ora bisogna capire se il pilota tedesco passerà il resto del Mondiale F1 2020 da separato in casa o se, al contrario, tirerà fuori un pizzico di orgoglio per dimostrare al mondo di essere molto di più dell’ombra di un quattro volte iridato.

Mai in “top 5” quest’anno e con un podio che manca ormai da quasi dieci mesi, ha ottenuto nel GP di Spagna una vittoria (nel lontano 2011) e cinque piazzamenti totali in “top 3”.