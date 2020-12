F1 2020 – Pérez re per una notte a Sakhir con la Racing Point

Il driver centroamericano – costretto ad andare ai box al primo giro dopo essere stato toccato al via da Charles Leclerc (fuori e penalizzato per il contatto, domenica prossima ad Abu Dhabi dovrà partire tre posizioni indietro in griglia) – è stato protagonista di una rimonta pazzesca, agevolata da una Mercedes disastrosa.

Sergio Pérez re per una notte a Sakhir : il pilota messicano ha conquistato con la Racing Point la prima vittoria in carriera in F1 davanti al francese Esteban Ocon ( Renault ) e al compagno di scuderia, il canadese Lance Stroll .

Fino al 63° giro la scuderia tedesca stava dominando la corsa con George Russell primo e Valtteri Bottas secondo. Poi – in seguito all’ingresso della safety-car dovuto a un incidente di Jack Aitken – il box della Stella ha deciso di fare un doppio pit-stop in contemporanea. Il risultato? Gomme sbagliate per Russell (costretto a rientrare per cambiarle nuovamente e poi tornato ancora una volta a pittare per una foratura alla 78° tornata, per lui un nono posto finale) e pneumatici montati troppo lentamente a Bottas (8° al traguardo).

La vittoria di Sergio Pérez nel GP di Sakhir ha riportato il Messico sul gradino più alto del podio in F1 dopo 50 anni (l’ultimo a riuscirci fu Pedro Rodríguez in Belgio nel 1970) e un costruttore britannico davanti a tutti dopo un digiuno lungo sette anni (Lotus, Kimi Räikkönen, Australia 2013). Senza dimenticare che era dal 2012 che un driver americano non si aggiudicava un Gran Premio di Formula 1: dal successo di Pastor Maldonado in Spagna nel 2012, per intenderci.

Mondiale F1 2020 – GP Sakhir: le pagelle