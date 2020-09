F1 2020 – Bottas, rivincita in Russia

Anche oggi le Ferrari hanno deluso (non è più una notizia, ormai): Charles Leclerc ha tagliato il traguardo in sesta posizione mentre Sebastian Vettel – doppiato – si è dovuto accontentare della tredicesima piazza.

Dopo aver deluso in qualifica Valtteri Bottas si è riscattato in gara dando il massimo dopo essere venuto a conoscenza della penalità inflitta al compagno Hamilton.

8 /10

Lewis Hamilton (Mercedes)

Dopo la pole position di ieri e l’ottima partenza Lewis Hamilton sembrava a un passo dal vincere il GP di Russia e dall’eguagliare il record di trionfi di Michael Schumacher.

Il sei volte campione del mondo, però, ha rovinato tutto prima di schierarsi in pit-lane violando per due volte le regole riguardanti le prove di partenza (effettuate in una zona pericolosa). Il risultato? Dieci secondi di penalità, due punti tolti dalla patente (quest’anno ne ha già persi dieci, se dovesse raggiungere quota 12 prima del 17 novembre scatterebbe la squalifica per un Gran Premio) e un terzo posto finale ottenuto senza brillare.