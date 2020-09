Il GP di Russia a Soči – decima tappa del Mondiale F1 2020 – sarà trasmesso in diretta su Sky e in differita su TV8 (di seguito troverete gli orari TV).

Prepariamoci ad assistere a un dominio Mercedes : la scuderia tedesca è imbattuta su questo tracciato e l’unico pilota in grado di impensierire Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ( Max Verstappen ) non ama particolarmente correre dalle parti del Mar Nero.

Il pilota finlandese ha conquistato quattro piazzamenti in “top 3” nelle ultime cinque gare del Mondiale F1 2020 e secondo noi approfitterà di un circuito molto amato per consolidare il secondo posto nel campionato del mondo.

3° Max Verstappen (Red Bull)



Max Verstappen ha un disperato bisogno di punti dopo la deludente doppia trasferta italiana.

Soči, però, non è il posto migliore per riscattarsi: qui il pilota olandese non è mai salito sul podio e può vantare come migliori risultati un settimo posto in qualifica e una quarta piazza in gara.