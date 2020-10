F1 2020 – Hamilton batte il record di Schumacher in Portogallo

Lewis Hamilton ha conquistato con la Mercedes il GP del Portogallo a Portimão: un successo che ha permesso al pilota britannico di battere il record di Gran Premi vinti (92) in F1 di Michael Schumacher (fermatosi a quota 91).

Credits: Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

Il sei volte (quasi sette) campione del mondo Formula 1 ha dominato oggi tagliando il traguardo davanti al compagno di scuderia – il finlandese Valtteri Bottas – e all’olandese Max Verstappen ( Red Bull ). Entrambe le Ferrari sono andate a punti: Charles Leclerc è tornato in “top 5” (anche nel Mondiale) grazie a un ottimo quarto posto mentre Sebastian Vettel si è dovuto accontentare della decima piazza.

Nelle ultime quattro gare il pilota britannico ha conquistato tre vittorie e un terzo posto: oggi è diventato il driver con più GP vinti in F1 (92) e a breve eguaglierà il record di Michael Schumacher di sette Mondiali.

Lewis Hamilton è stato perfetto a Portimão portando a casa il 18° hat-trick in carriera (pole position, vittoria e giro veloce).

In testa nei primi giri del GP del Portogallo , ha dovuto arrendersi al dominio del compagno Hamilton.

Valtteri Bottas ha riscattato il ritiro del Nürburgring con un secondo posto utile per il titolo Costruttori.

8 /10

Max Verstappen (Red Bull)

Oggi Max Verstappen ha fatto quello che ha potuto contro due Mercedes imbattibili e ha portato a casa un buon terzo posto.

Il pilota olandese – al terzo podio consecutivo – resta l’unico driver non della Stella matematicamente ancora in corsa per conquistare il Mondiale F1 2020.