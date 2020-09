Il primo successo di sempre nel Circus per il pilota francese e per la scuderia di Faenza che ha raccolto l’eredità della Toro Rosso contiene una grande dose di fortuna. Al 17° giro, appena la Haas di Kevin Magnussen si è fermata vicino all’ingresso dei box per un problema tecnico, il driver transalpino – 10° in quel momento – ha effettuato una sosta anticipata poco prima della chiusura della pit-lane: Lewis Hamilton (in testa) e Antonio Giovinazzi hanno cambiato le gomme con la pit-lane chiusa mentre tutti gli altri hanno dovuto aspettare la riapertura dietro la safety-car. Al 23° giro, poi, è arrivata la bandiera rossa in seguito all’incidente di Charles Leclerc.

Pierre – ripartito dalla terza posizione dietro Hamilton e Stroll – ha beffato subito al via il rivale canadese, si è ritrovato in testa dopo che il sei volte campione del mondo è stato penalizzato con uno stop&go di 10 secondi per essere entrato nella pit-lane chiusa ed è rimasto al comando per tutto il resto del Gran Premio difendendosi alla grande dagli attacchi di Sainz Jr.

La Ferrari? Da dimenticare. La scuderia di Maranello dopo 11 anni ha chiuso due gare consecutive senza conquistare neanche un punto (oltre al crash di Leclerc c’è stato anche il ritiro di Sebastian Vettel al sesto giro per un problema ai freni) e si è fatta soffiare il quinto posto nel campionato Costruttori dalla Renault (team che dal prossimo anno verrà ribattezzato Alpine).

Mondiale F1 2020 – GP Italia: le pagelle