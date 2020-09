Il GP d’Italia a Monza – ottava tappa del Mondiale F1 2020 – sarà il primo Gran Premio della stagione trasmesso in diretta anche in chiaro su TV8 (oltre che su Sky). Di seguito troverete gli orari TV.

Il circuito di Monza – sede del GP d’Italia – è un tracciato molto veloce che premia le monoposto più potenti. Partire bene qui è fondamentale (tra l’altro da queste qualifiche i team non potranno usare il “party mode”): lo scorso decennio solo Lewis Hamilton nel 2018 è stato capace di trionfare in Lombardia senza scattare dalla prima fila.

Il driver finlandese è a secco di vittorie da sei gare ma sta approfittando dell’eccellente stato di forma della sua monoposto per accumulare punti pesanti (sei piazzamenti in “top 3” nei primi sette appuntamenti del Mondiale F1 2020 ).

Valtteri Bottas non ha mai vinto a Monza e non ha mai conquistato la prima fila in qualifica ma da quando corre con la Mercedes è sempre salito sul podio del GP d’Italia. Tutto lascia intendere che anche quest’anno sarà così.

3° Max Verstappen (Red Bull)



Max Verstappen ha un rapporto conflittuale con la pista di Monza: mai nelle prime due file in qualifica e un quinto posto come miglior piazzamento nel 2018.

Quest’anno, secondo noi, ha tutte le carte in regola per centrare il primo podio in carriera nel GP d’Italia: domenica scorsa a Spa ha dimostrato di cavarsela egregiamente anche sui circuiti veloci e ha tanta voglia di proseguire la striscia di piazzamenti consecutivi in “top 3” (per il momento ferma a quota 6).