F1 2020 – Mercedes regina di Imola, doppietta e settimo Mondiale consecutivo

Nel GP dell’Emilia-Romagna a Imola la Mercedes ha conquistato il Mondiale F1 2020 Costruttori: per la scuderia tedesca – capace di portare a casa una doppietta con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas primo e secondo davanti a Daniel Ricciardo al volante della Renault – si tratta del settimo titolo iridato (assoluto e consecutivo).

Alti e bassi per la Ferrari : Charles Leclerc ha tagliato il traguardo in quinta posizione mentre Sebastian Vettel (12°) è finito fuori dai punti nonostante una corsa eccelsa a causa di un errore ai box dei meccanici della Rossa.

Dopo una qualifica non perfetta Lewis Hamilton si è riscattato in gara allungando il primo stint e inanellando giri veloci che gli hanno permesso di passare il compagno Bottas.

Secondo la matematica il pilota finlandese – al quarto podio negli ultimi cinque Gran Premi – è rimasto l’unico che può ancora togliere a Lewis il Mondiale F1 2020 : in pratica deve recuperare 85 punti e ne restano solo 104 a disposizione…

Pole position ieri e un GP dell’Emilia-Romagna iniziato alla grande con un’ottima partenza: Valtteri Bottas ha convinto nella prima parte della gara di Imola nonostante una monoposto danneggiata fin dalle prime curve ma ha deluso nella seconda facendosi soffiare da Hamilton il primo posto senza fare nulla per cercare di riprenderselo.

Il pilota australiano sta mostrando grandi cose: a Imola ha conquistato il secondo piazzamento in “top 3” nelle ultime tre gare del Mondiale F1 2020 .

Daniel Ricciardo ha approfittato del ritiro di Verstappen per salire sul podio ma è stato molto bravo a sfruttare questa opportunità.

7 /10

Max Verstappen (Red Bull)



Max Verstappen è scattato benissimo riuscendo a superare Hamilton al via (partendo però avanti rispetto alla piazzola), ha perso la posizione in seguito ai giri veloci a ripetizione fatti segnare da Lewis e al 43° giro ha approfittato di un errore di Bottas per passare il rivale nordico. Una corsa eccellente terminata a causa di un detrito che al 51° giro ha messo fine alla striscia di tre podi consecutivi fatti segnare dal driver olandese.

Il pilota della Red Bull non può più vincere matematicamente il Mondiale F1 2020 ma resta il più forte tra quelli che non guidano una Mercedes.